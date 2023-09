Hoʻokuʻu ʻo SpaceX i ke kaʻaahi māmā kala me nā Satellites Starlink

Ua hoʻokumu ʻia kahi hoʻolaha SpaceX hou i kahi kaʻaahi māmā nani ma ka lani o ka pō. ʻO ka hoʻokuʻu ʻana, i hana ʻia ma Cape Canaveral Space Force Station ma Florida, ua hoʻouna aku i 22 Starlink satellites i ka orbit haʻahaʻa honua. ʻO kēia mau satelite, he ʻāpana o ka hoʻolālā pūnaewele broadband honua a SpaceX, ua hoʻohauʻoli i nā mea nānā i kekahi mau mokuʻāina, me Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio, a me Wisconsin.

ʻO Starlink satellite ke kuleana no ka hāʻawi ʻana i ka pūnaewele broadband i nā mea hoʻohana a puni ka honua. Mai ko lākou hoʻomaka mua ʻana i ka makahiki 2019, ʻoi aku ma mua o 3,000 mau satelite i kau ʻia e SpaceX. Manaʻo ka hui e hoʻokomo i ka huina o 7,500 satellite ma ka orbit Earth haʻahaʻa, e like me ka mea i ʻae ʻia e ka Federal Communications Commission.

Aia i ka orbit, neʻe ka Starlink satellites ma ke ala pololei, e hōʻike ana i ka mālamalama a ʻike ʻia mai ka honua. Eia naʻe, ua kaupalena ʻia ko lākou ʻike ʻana, ʻoiai ua hoʻokumu lākou i kā lākou mau orbit ponoʻī. I ko lākou hele ʻana, hiki i kahi kaulahao Starlink ke uila i ka lewa i nā manawa he nui i ka pō hoʻokahi.

No ka poʻe makemake e ʻike i nā satelite, aia kekahi mau kumuwaiwai pūnaewele i loaʻa. ʻO ka pūnaewele a me ka polokalamu kelepona "Find Starlink" hiki i nā mea hoʻohana ke hahai i nā kaulahao satellite e pili ana i nā hoʻonohonoho a i ʻole ke kūlanakauhale. Hāʻawi ʻo Satellitemap.space i kahi palapala honua e like me ka honua e hōʻike ana i nā wahi o nā satelite Starlink a hāʻawi i nā kikoʻī e like me nā lā hoʻomaka a me nā papa hou. Hiki i nā mea hoʻohana ke hōʻailona i ko lākou mau home ma ka palapala ʻāina e hoʻoholo ai i ka wā e hele ai kahi satellite ma luna.

ʻO ke kaʻaahi māmā hou i hana ʻia e nā satelite Starlink ua hāʻawi i kahi hiʻohiʻona hoihoi a ʻokoʻa i nā mea nānā ma nā mokuʻāina he nui. Ke hoʻomau nei ʻo SpaceX i ka hoʻokuʻu ʻana i nā satelite hou aʻe, ʻike paha ka lani o ka pō i nā hōʻike nani i ka wā e hiki mai ana.

