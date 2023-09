Wehe ʻia ʻo Starlink Satellite ma luna o ka Caribbean: E ʻike i kahi komo hou ʻana

Ua mālama ʻia nā mea hōʻike ma Puerto Rico a me Dominican Republic i kahi hiʻohiʻona kupaianaha i ka lā 6 o Kepakemapa 2023. Ua ʻike lākou i ka hoʻokomo hou ʻana o ka satellite i ka lani holoʻokoʻa, mai ka ʻaoʻao a i ka ʻaoʻao, e ʻā ana i ke ala mai ke komohana hema a i ka hikina hikina. ʻO ka mea nona kēia hōʻike ʻike ʻia ʻo Starlink-30167, he ukali mai ka hui hōkū ʻo SpaceX's Starlink. Hoʻokuʻu ʻia ma Iulai 28, 2023, ʻo ka Starlink-30167 he ʻāpana o kahi hui o 22 mau satelite pūnaewele. Akā naʻe, ʻaʻole i hiki i kona orbit i manaʻo ʻia a nalowale mālie ke kiʻekiʻe, a hoʻi hou i ka lewa o ka Honua.

Ua kiʻi ʻia ka wehe ʻana o ka satellite Starlink mai nā kihi like ʻole i kahi wikiō, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka hanana. I ka wā i wāwahi ʻia ai ka satellite, ua hoʻokaʻawale ʻia nā ʻāpana liʻiliʻi mai ka mea nui, me kekahi poʻe alakaʻi i ka hanana a hāʻule kekahi ma hope. He hōʻailona maopopo kēia ʻāpana i ka mea i ʻike ʻia he ʻōpala ākea ma mua o ka meteor maoli. Hōʻike pinepine ʻia nā ʻōpala o ka lewa ma ke ʻano he "meteor" neʻe lohi e hiki ke lōʻihi no hoʻokahi a ʻelua mau minuke, ʻokoʻa loa i ka lōʻihi pōkole o kahi meteor maoli.

ʻAʻole kēia ʻo ka manawa mua i ʻike ʻia nā satelite Starlink e wāwahi ana i ka lewa. Ma kahi hanana i hala ma Pepeluali 7, 2022, ua komo hou kahi hui o nā satelite hou i ka lewa ma muli o kahi ʻino geomagnetic mai ka lā. Hiki i kēia mau ʻino ke hoʻomāhana i ka lewa a hoʻopilikia i ka nui o ka lewa, e alakaʻi ana i ka hoʻonui ʻana i ka huki a me ke komo hou ʻana o nā satelite kiʻekiʻe haʻahaʻa.

Ke hoʻomau nei ka ʻenehana a me ka ʻimi ʻana i ka lewa, he mea nui e hiki ke hoʻokaʻawale i waena o nā meteors kūlohelohe a me nā ʻōpala ākea. ʻO nā hiʻohiʻona o ka ʻōpala ākea, e like me kona neʻe mālie a me ka ʻike ʻana i ka ʻāpana, hiki ke kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana he mea hana. ʻO ka nānā ʻana i nā hanana e like me ka wehe ʻana o ka satellite Starlink ʻaʻole wale ia e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona hoihoi akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o nā ʻōpala ākea.

