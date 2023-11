Ma kahi hoʻonui hoihoi mai NASA, ʻo ka hoʻomaka ʻana o ka hui mua o Boeing CST-100 Starliner kaʻa i hoʻonohonoho ʻia e hana ʻia ma ʻApelila, e like me ka ʻōlelo a Phil McAlister, ka luna o ka ʻāpana kūʻai o NASA. ʻO ka misionari Crew Flight Test (CFT), i hoʻonohonoho mua ʻia no 2022, ua lohi ʻia e hoʻoponopono i nā pilikia ʻenehana. Eia nō naʻe, aia nā hoʻomākaukau no ka misionari, a inā e holo pono nā mea a pau, e hoʻomaka ka hoʻomaka ʻana ma ʻApelila 14.

He mea koʻikoʻi ka mikiona CFT no ka mea, ʻaʻole ia wale nō ka holo ʻana o nā poʻe holo moku no ka Starliner spacecraft akā ʻo ka manawa mua hoʻi e pae ʻia ai kahi capsule US holoʻokoʻa ma ka ʻāina ma mua o ka pipiʻi ʻana i ka moana. Eia kekahi, ʻo ia ka mea mua i hoʻokuʻu ʻia mai Cape Canaveral mai ka misionari ʻo Apollo 7 i 1968.

Ua paʻakikī ʻo NASA a me Boeing i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia ʻenehana i ʻike ʻia i ka wā hoʻomākaukau no ka misionari CFT. Hoʻokahi pilikia e pili ana i ka wehe ʻana i ka lipine flammable mai nā harness uea i ka capsule Starliner. Wahi a Dave McCann, ke poʻo ʻenekinia nui o Boeing no ka papahana Starliner, ʻoi aku ma mua o 1,300 mika o ka lipine i wehe ʻia a pani ʻia me nā mea hiki ʻole ke puhi ʻia. Ua hana ikaika nā hui e hōʻoia i ka palekana o ke kaʻa.

ʻO kekahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka mikiona ka hoʻolālā hou ʻana o nā loulou palupalu i nā parachutes o ka mokulele e hoʻonui i ko lākou palena palekana. Hoʻolālā ʻia kahi hoʻāʻo hāʻule no Ianuali e loiloi i ka hana o nā loulou i hoʻolālā hou ʻia. He mea koʻikoʻi ka hoʻokō ʻana o kēia hoʻokolohua i ka mālama ʻana i ka papa hoʻomaka no ʻApelila 14.

Ke holo pono ka huakaʻi CFT, e hoʻohui ʻia ka Starliner i loko o nā ʻauwaʻa no ka lōʻihi o ka International Space Station (ISS). E hoʻololi kēia me SpaceX's Crew Dragon, e hāʻawi ana i nā misionari maʻamau i ka ISS.

NPP:

Nīnau: ʻO ka manawa hea ka hoʻomaka ʻana o ka hui mua o Boeing CST-100 Starliner i hoʻonohonoho ʻia?

A: Ke hoʻomaka nei ka hoʻomaka ʻana no ʻApelila 14.

Nīnau: He aha ka mea nui i ka misionari CFT?

A: ʻO ka mikiona CFT ka moku holo moku mua loa o ʻAmelika e pae i ka ʻāina ma kahi o ka moana, a ʻo ia ka huakaʻi holo mua loa mai Cape Canaveral mai ka makahiki 1968.

Nīnau: He aha nā pilikia ʻenehana i kamaʻilio ʻia e NASA a me Boeing?

A: ʻO nā pilikia e pili ana i ka wehe ʻana i ka lipine flammable mai nā kaula uea a me ka hoʻolālā hou ʻana i nā loulou palupalu i nā parachutes o ka mokulele no ka hoʻonui ʻana i ka palekana.

Nīnau: He aha ka hana aʻe ma mua o ka hoʻomaka ʻana?

A: ʻO kahi hoʻāʻo hāʻule i Ianuali e loiloi i ka hana o nā loulou palupalu i hoʻolālā hou ʻia i nā parachutes. He mea koʻikoʻi kona kūleʻa no ka mālama ʻana i ka papa hoʻomaka.