Nā ʻōlelo aʻoaʻo no ka nānā ʻana i nā hōkū no nā mahina anu: nā ʻike loea

ʻO ka nānā ʻana i ka lani pō ua hoʻohauʻoli i ka poʻe ma ka mōʻaukala. Ua loaʻa i nā hōkū a me nā hokele nā ​​manaʻo like ʻole a me ka hoʻohana ʻana i nā moʻomeheu a puni ka honua, mai ke alakaʻi ʻana i ka hoʻokele a hiki i ka moʻolelo hoʻoikaika. Ke hoʻokokoke nei mākou i nā mahina anu, hāʻawi ka Trinity Space Society i nā ʻike i ka mea e nānā ai i ka wā e nānā ana i nā hōkū.

He mau hiʻohiʻona koʻikoʻi i ka lani pō. Ma Irelani, ʻike ʻia ka Bea Nui (Ursa Major) a me ka Little Dipper (Ursa Minor) a puni ka makahiki, me nā hōkū hōkū e like me Cassiopeia. ʻO nā hui hōkū ʻē aʻe i ʻOkakopa ʻo Pegasus, Andromeda, Taurus, a me Orion. No ka poʻe i kamaʻāina ʻole i ka ʻike ʻana i nā hōkū, hiki ke hoʻohana i kahi polokalamu nānā hōkū e like me "Constellarium".

Kūlike ʻole i ka manaʻo nui, ʻaʻole pono ʻoe i nā lako kikoʻī e nānā i nā hōkū. Hiki ke ʻike ʻia nā hōkū hōkū a pau me ka maka ʻole, ʻoiai ma nā kūlanakauhale e like me Dublin. Eia naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o kahi wahi ʻeleʻele e hoʻonui i ka ʻike. Ke hele nei ka hoʻoilo, ʻoi aku ka maʻemaʻe o ka ea, e maʻalahi ka nānā ʻana i nā hōkū. He mea nui ia e makaʻala i ke ʻano o ke aniau e hoʻolālā i kāu mau kau hōkū e like me ia.

Ma waho aʻe o nā hōkū, hāʻawi pū nā planeta i nā hōʻike lani nani. ʻO Jupiter, ʻo ia kekahi o nā mea ʻālohilohi loa i ka pō, pono ke nānā aku. Hiki ke ʻike ʻia e like me ka mālamalama e like me ka mahina. Hiki ke ʻike ʻia ʻo Mercury a me Venus i ke kakahiaka nui, ma mua o ka puka ʻana o ka lā.

No nā hanana mahina, manaʻo ʻia kahi ʻāpana mahina akā liʻiliʻi loa i ka lā 28 ʻOkakopa. Mai ka hola 7 pm a hiki i ka hola 11 pm, ʻo ka piko ma ka hola 9 pm. Eia kekahi, e hoʻomaka ana ka ua meteor ma kahi kokoke i Betelgeuse ma ka poʻohiwi o Orion mai ʻOkakopa 2 a i Nowemapa 7, e piʻi ana ma kahi o ʻOkakopa 21st-22nd.

I ka hiki ʻana mai i nā wahi mākaʻikaʻi maikaʻi loa ma Dublin, ʻo Phoenix Park a me Malahide ka mea i manaʻo nui ʻia. ʻO ka hele ʻana i waho o ke kūlanakauhale e hiki ai i ka lani ʻeleʻele, e hoʻonui ai i ka ʻike hōkū holoʻokoʻa.

ʻO ka mea kupanaha, hiki ke ʻike i ka International Space Station (ISS) e hele ana ma ka pō. He mālamalama ka ISS a hala ma kahi o kēlā me kēia 40 mau minuke. Hiki i nā pūnaewele e like me spotthestation.nasa.gov ke hāʻawi i nā manawa pass-by kikoʻī e pili ana i kou wahi.

ʻO ka hope, ua kū mai kahi nīnau maʻamau e pili ana i ka nānā ʻana i ka hōkū e ʻae iā mākou e ʻike i ka wā i hala. Ma nā ʻōlelo maʻalahi, hele ka mālamalama mai nā hōkū i ka wikiwiki o ka māmā, ʻo ia hoʻi he manawa e hiki ai iā mākou. Ma kēia ʻano, ʻo ka nānā ʻana i nā hōkū e like me ka nānā ʻana i ka wā i hala. Eia nō naʻe, e like me ka manaʻo pili o Einstein, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka manaʻo o ka wā kahiko a me kēia manawa no ka mea ʻaʻohe mea hiki ke holo wikiwiki ma mua o ka māmā.

No laila, no ke aha e lawe ʻole ai i kahi hoaaloha a hele i kāu wahi punahele hōkū? He ʻano hoʻohiwahiwa ka lani o ka pō i ka mea nāna e nānā. E ʻike i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa a hoʻoheheʻe iā ʻoe iho i kahi ʻike manawa ʻole.

