Aia ʻo Susan Murabana ka mea kilo hōkū Kenyan ma kahi misionari e hōʻike i nā keiki ma nā kaiāulu kuaʻāina ʻo ka ʻepekema no kēlā me kēia kanaka. Me kāna kāne, ka mea paʻi kiʻi ʻo Daniel Chu Owen, hele ʻo Murabana i kēia mau kaiāulu me kahi telescope a me kahi planetarium inflatable, e aʻo ana i nā keiki 300 e pili ana i nā hōkū a me nā hōkū. Hāʻawi kālā ʻia kēia hana ma o nā huakaʻi e kākoʻo ana i ka Traveling Telescope, kahi ʻoihana pilikanaka i hoʻokumu ʻia e Murabana e hoʻonaʻauao a hoʻoulu i ka poʻe ʻōpio e pili ana i ka ʻike hōkū a me ka ʻepekema.

ʻO ka nele o ka loaʻa ʻana o nā telescopes a me nā planetariums kahi paʻakikī e kū nei i nā keiki he nui ma Kenya. Manaʻo ʻo Murabana e hoʻonui kēia mau ʻike i ko lākou ʻike a hoʻonui i ko lākou ʻike honua. Ma ka hoʻolauna ʻana i nā keiki i nā mea kupanaha o ka cosmos, manaʻo ʻo ia e hoʻoulu a hoʻāla i ko lākou ʻimi e pili ana i ka honua a me nā manawa kūpono e waiho ana ma waho o Kenya.

Puna: Ke Kahu

Hoʻoponopono i nā helu make o nā makuahine ma o ke kākoʻo hānau

Ua hoʻokumu ʻo Huston-Tillotson University, kahi kulanui ʻEleʻele kahiko ma Austin, Texas, i ka papahana Boldly BLUE e hoʻoponopono i ka nui o ka make makuahine ma ka mokuʻāina, ʻo ia hoʻi ma waena o nā wahine ʻeleʻele. ʻO ka manaʻo e hoʻomaʻamaʻa i nā doulas, nā palekeiki, a me nā mea kūkākūkā lactation e hāʻawi i ke kākoʻo koʻikoʻi i ka wā o ka hānau ʻana.

Ma ka hoʻonui ʻana i ka ʻokoʻa a me ka loaʻa ʻana o nā poʻe loea hānau ma Central Texas, ke manaʻo nei ke kulanui e hoʻomaikaʻi i ke komo ʻana i ka moʻomeheu kuʻuna a mālama mau i ka poʻe hānau hānau. E hoʻomaka ka papahana i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā doulas, me nā hoʻolālā e hoʻonui i nā mea aʻoaʻo lactation a me nā pale keiki i ka makahiki e hiki mai ana. ʻO ka hāʻawi ʻana i kēia mau lawelawe me ka uku ʻole e kōkua i ka hōʻoia ʻana e hiki i nā poʻe ke komo i ke kākoʻo e pono ai lākou i ka wā hāpai a me ka hānau ʻana.

Puna: KUT

Ke hoʻololi ʻana i nā Batteri Make i mau kumuwaiwai hoʻomau

Hiki ke ho'opa'a 'ia ke kī o ka hana 'ana i ka 'ike no ka ho'ololi 'ana i ka ikehu ma'ema'e. Ke koi nei nā lula ma ʻEulopa no ka hoʻonui hou ʻana i ka pākaukau, hiki ke hōʻemi i ka hopena o ke kaiapuni o ka hana pākaukau ma o ka hōʻemi ʻana i ka pono no ka mining nui a me ka hōʻemi ʻana i ka ʻōpala.

Ma mua, ua palena a paʻakikī ka hana hou ʻana o ka pā lithium-ion. Eia nō naʻe, ke kauoha nei nā lula hou ma ʻEulopa i ka hōʻiliʻili ʻana a me ka hana hou ʻana o nā pā lithium-ion mai nā kaʻa uila, e-bikes, a me nā ʻōnaehana mālama ikehu. Aia pū nā lula i nā pahuhopu hoʻihoʻi metala koʻikoʻi. ʻIke ʻia kēia mau lula ma ke ʻano he hana i ka hana ʻana i kahi loop pani o nā mea koʻikoʻi.

Ma ka hana hou ʻana i nā metala e like me ka lithium, cobalt, a me ka nickel mai nā ʻakika make, hiki i ka hana ʻana o nā pilahi hou ke ʻoi aku ka paʻa a me ka ʻoluʻolu.

Puna: Grist