Ke wehe nei i nā mea paʻakikī o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka protein cellular: kahi puka i ka Novel Therapeutics

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema mai ke Kulanui ʻo Stanford i kahi ʻike nui loa i ke kahua o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka protein cellular, e hoʻomālamalama ana i kahi kaʻina hana i pale i ka ʻike kikoʻī. Loaʻa kēia ʻike hou i ka mana nui no ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau e pili ana i nā maʻi e pili ana i ka makahiki, nā maʻi autoimmune, nā maʻi maʻi kūʻē i ka mālama ʻana, a me nā maʻi mālama lysosomal.

ʻO nā protein, nā mea hana o ka hana cellular, e pāʻani i nā hana maikaʻi a me ka luku i ke kino o ke kanaka. ʻOiai lākou e pili ana i ka ʻeli ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻiʻo, hiki iā lākou ke kōkua pū i ka ulu ʻana o nā maʻi koko, ka maʻi Alzheimer, a me nā pilikia o ka naʻau. ʻO ka mea maʻamau, ua hoʻolālā ʻia nā lāʻau lapaʻau e kāohi i nā protein ma ke kāohi ʻana i kā lākou mau wahi hana, akā ua kaupalena ʻia kēia ala i nā protein e pili ana me nā cell. Ua puka mai kahi ʻenehana ʻoi aku ka maikaʻi i kapa ʻia ʻo proteolysis targeting chimeras (PROTACs), e ʻae ana i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana o nā protein intracellular pilikia i loko o nā lysosomes, ka protein o ka cell "wood chipper."

Eia nō naʻe, ʻo ka PROTAC wale nō ka mea i hoʻopaʻa ʻia i nā protein i loko o ke kelepona, e waiho ana i kahi ʻāpana nui o nā pahuhopu therapeutic hiki. I kēia mau lā, ua hoʻolauna nā mea noiʻi ma Stanford i nā lysosome targeting chimeras (LYTACs) e hoʻoponopono i kēia palena, e hiki ai ke ʻike a me ka hōʻailona ʻana i nā protein extracellular no ka degradation. ʻOiai ua wehe kēia holomua i nā ala hou no ka loaʻa ʻana o ka lāʻau lapaʻau a me ka mālama ʻana, ʻaʻole maopopo ke kumu kumu, ke keʻakeʻa nei i ka loiloi a me ka wānana o ka pono LYTAC.

I loko o kahi noiʻi i paʻi ʻia ma Science, ua hoʻohana nā ʻepekema i kahi pale CRISPR genetic e noiʻi i nā mea kelepona i pili i ka LYTAC-mediated protein degradation. Ua hōʻike kā lākou mau noiʻi i ka pilina ma waena o nā pae o ka neddylated cullin 3 (CUL3) - kahi protein e pili ana i ka haki ʻana o ka protein cellular - a me ka pono o nā LYTAC. ʻO nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka neddylated CUL3 i pili me ka hoʻonui ʻana i ka pono LYTAC. ʻO ka mea kupanaha, hōʻike kēia ʻike i ka ʻike ʻana i ka neddylated CUL3 hiki ke lilo i hōʻike wānana no ka pane ʻana o ka maʻi i ka LYTAC therapy.

Eia kekahi, ua ʻike ka poʻe noiʻi i kahi mea e hina ai no nā LYTAC - nā protein e lawe ana i ka mannose 6-phosphates (M6Ps). ʻO kēia mau protein, i koho ʻia no nā lysosomes, noho i nā mea hoʻokipa ma ka ʻili o ke kelepona, e pale ana i ka paʻa ʻana o LYTAC. Ma ka pale ʻana i ka biosynthesis M6P, ua ʻike nā mea noiʻi i ka piʻi ʻana o nā mea hoʻokipa ʻole, e hana ana i kahi manawa no nā LYTAC e kāʻili i kēia mau mea loaʻa a hoʻomaʻamaʻa i ka hōʻemi ʻana i ka protein.

ʻAʻole wale kēia mau holomua e hoʻonui i ka hiki o nā lāʻau lapaʻau e pili ana i ka LYTAC akā paʻa pū kekahi i ka ʻōlelo hoʻohiki no ka hoʻoponopono ʻana i nā maʻi lysosome shortage, nā kūlana genetic i hōʻike ʻia e nā enzyme lysosomal lawa ʻole a dysfunctional. Ma ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hāʻawi ʻana i nā enzymes pani i nā lysosomes, hiki i ka hoʻomaopopo ʻana i nā mīkini LYTAC ke alakaʻi i nā lapaʻau ʻoi aku ka maikaʻi no kēia mau maʻi hoʻonāwaliwali.

I ka hopena, ʻo ka ʻimi hohonu ʻana o ka mīkini kelepona kuleana no ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka protein i manaʻo ʻia ua wehe i nā mea hou no ka hoʻomohala ʻana i ka lāʻau lapaʻau a me ka mālama ʻana. Me kēia ʻike, hiki i nā mea noiʻi ke koho i nā LYTACs, e lawe mai iā mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i ka hakakā ʻana i nā maʻi like ʻole i loaʻa i nā pilikia koʻikoʻi i ka ʻoihana lapaʻau.

FAQs

He aha nā lysosomes? ʻO nā Lysosomes nā ʻāpana cellular kuleana no ka hoʻohaʻahaʻa ʻana a me ka hana hou ʻana i nā molekole like ʻole, me nā protein, nā momona, a me nā kaʻa. Hana lākou ma ke ʻano he ʻōnaehana hoʻolei ʻōpala o ke kelepona. He aha nā pilikia mālama lysosomal? ʻO nā maʻi mālama mālama lysosomal he ʻano maʻi maʻamau i ʻike ʻia e nā hemahema a i ʻole nā ​​​​hana ʻole o nā enzyme lysosomal. ʻO kēia ke alakaʻi ʻana i ka hōʻiliʻili ʻana o nā mea ʻawaʻawa i loko o nā cell, ka hopena i ka ʻiʻo a me ke kino. Pehea e hana ai ka LYTAC therapy? ʻO nā LYTAC nā molekole i hoʻolālā ʻia e hoʻopaʻa i nā mea loaʻa kikoʻī ma ka ʻili o ke kelepona, e hōʻailona ana i nā protein no ka degradation i nā lysosomes. Hāʻawi kēia ala i ka hoʻohaʻahaʻa ʻia o nā protein extracellular. He aha ka neddylated CUL3? ʻO ka Neddylated CUL3 e pili ana i kahi ʻano cullin 3 i hoʻololi ʻia, he protein e hana koʻikoʻi i ka hoʻopaʻa ʻana i nā protein cellular no ka hoʻohaʻahaʻa. Hoʻopili ka pae o ka CUL3 neddylated me ka pono o nā LYTAC. He aha ka hopena o kēia mau ʻike i ka lāʻau lapaʻau? ʻO nā mea i ʻike ʻia e nā ʻepekema Stanford e hāʻawi i nā ʻike waiwai no ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau LYTAC ʻoi aku ka maikaʻi. Eia kekahi, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i nā hana e hoʻohaʻahaʻa ai i ka protein hiki ke kōkua i ka mālama ʻana i nā maʻi lysosome shortage.