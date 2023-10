ʻO kahi ʻike pohihihi i ka lewa hauʻoli o Jupiter

Ua hōʻike ʻia kahi kiʻi hou i hopu ʻia e ka Juno Mission probe i kahi ʻike ʻokoʻa maoli: he helehelena grotesque e hūnā ana i loko o ka lewa haunaele o Jupiter. E like me ke kiʻi kiʻi ʻoniʻoni ʻo Pablo Picasso, ua puka mai kēia ʻano hoʻoweliweli i ka lā 7 o Kepakemapa, i ka manawa no Halloween. ʻO nā kānaka ʻepekema, alakaʻi ʻia e Vladimir Tarasov, ua hoʻoponopono pono ʻia ke kiʻi mai ka mea kani Juno Cam ma ka ʻimi noiʻi, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona hoihoi i ka hohonu pohihihi o ka pilikua kinoea.

ʻO ka Juno Mission probe kahi kumu kumu o ka ʻike e pili ana iā Jupiter mai kona hoʻomaka ʻana mai ka Honua i ka makahiki 2011. Ma hope o ka hoʻomaka ʻana i kahi huakaʻi ʻelima makahiki, ua komo ʻo ia i ka orbit o ka honua nui i ka makahiki 2016, me ka hoʻopaʻa ʻana i kāna mau hiʻohiʻona kupaianaha mai ia manawa mai.

Aia ma ka moku ʻo Jet N7 ma kahi kokoke i ka pole ʻākau o ka honua, aia ka helehelena ma kahi i kaulana no kona mau ʻino, ʻo ia hoʻi nā ʻino ʻino. Hiki i kēia mau ʻino ke piʻi i nā nui kupaianaha, me nā anawaena a hiki i 3,000 mau kilomita a me nā makani e hoʻopaʻa ana i ka 680 mau kilomita i kēlā me kēia hola. Aia ka lewa o Jupiter i nā ʻāpana he nui o ka hydrogen a me ka helium, me nā ao wiliwili o nā kristal amonia. ʻO ka ʻino o kēia mau ʻino, i hui pū ʻia me nā kahawai jet ikaika, e kālai pinepine i nā ao ammonia i loko o nā ʻano hana a me nā ʻano like ʻole.

Ua wehewehe ʻo NASA ʻo ke kūlana koʻikoʻi o ka probe ma ka laina e hoʻokaʻawale i ka lā a me ka pouli e hāʻawi i kahi kūlana kūʻokoʻa no ke aʻo ʻana i ka paʻakikī o ka ʻili o Jupiter. ʻO kēia kihi kikoʻī o ka lā, mai kahi mamao o 587 miliona mau kilomita, hiki i nā astronomers ke loaʻa nā ʻike waiwai. Eia nō naʻe, hāʻawi ia i kekahi manawa i nā mea hoʻopunipuni hoihoi, e like me ke kiʻi like ʻole o ka mask i ʻike ʻia i ka mahina i hala.

ʻO ka mea a mākou i ʻike ai he mau helehelena a ʻike ʻia paha i nā ʻano like ʻole he ʻano noʻonoʻo i kapa ʻia ʻo pareidolia. Mai ka ʻike ʻana i nā maka i loko o ka palaoa a hiki i ka ʻike ʻana i ka hoʻokumu ʻana o ke ao ma ke ʻano he ʻano maʻa, he ʻano kupaianaha ko mākou noʻonoʻo e ʻike i ka kamaʻāina i ka mea ʻike ʻole. I kēia hihia, ʻo ke ʻano o kahi ghoul i hoʻoulu ʻia i ka Halloween ma ka ʻaoʻao o Jupiter i hoʻomāinoino ʻia i ka noʻonoʻo a hoʻomanaʻo iā mākou i nā mea kupanaha palena ʻole o ka honua.

I loko o ka mōʻaukala, ua puka mai nā kiʻi enigmatic like mai ka hohonu o ka lewa. Ua hōʻike ʻo Nebulae i nā lele, nā maka, a me nā lio, ʻoiai ua hōʻike pū ʻia nā hōkūhele ʻē aʻe e like me Mars. Ke hoʻomau nei kēia mau hiʻohiʻona liʻiliʻi i ka hana kiʻi lani e hoʻohauʻoli a hoʻoulu i kā mākou ʻoliʻoli pū me nā mea pohihihi nui o ke ao holoʻokoʻa.

NPP:

Nīnau: He aha ka Juno Mission?

A: ʻO ka Misiona Juno kahi hoʻokolohua ākea i hoʻokumu ʻia e NASA i ka makahiki 2011 e aʻo ai i ka honua Jupiter.

Nīnau: He aha ka pareidolia?

A: ʻO Pareidolia kahi hanana noʻonoʻo kahi e ʻike ai ko mākou lolo i nā hiʻohiʻona maʻamau a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona, e like me nā maka, i nā mea hoʻoulu ʻole a i ʻole nā ​​​​mea hoʻohihi.

N: Pehea ka mamao o Juno Mission mai Jupiter?

A: Aia ʻo Juno Mission ma kahi o 587 miliona mau kilomita mai Jupiter.

N: He aha ke kumu o ka ino ma Jupiter?

A: ʻO nā ʻino ma Jupiter, ʻo ia hoʻi nā ʻino polar, ma muli o nā kahawai mokulele ikaika o ka honua a me ka paʻa ʻole o ka lewa.

Nīnau: Loaʻa nā ʻano like ʻole ma nā kino lani ʻē aʻe?

A: ʻAe, ua ʻike ʻia nā ʻano hana like ʻole ma nā kino lani like ʻole, me ka nebulae a me ka ʻili o Mars.