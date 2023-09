ʻO ke ala hou e hana ai i ka silika spider mai nā ʻano silika i hoʻololi ʻia

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema ma Kina kahi ʻike nui loa i ka hana ʻana i ka silika spider ma o ka synthesizing ia mai nā ilo silika i hoʻololi ʻia. ʻEono manawa ʻoi aku ka paʻakikī o nā fibers i hana ʻia ma mua o Kevlar, ka mea i hoʻohana ʻia i nā lole pale pale. ʻO kēia haʻawina, i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Matter, e hōʻike ana i kahi ʻenehana i hiki ke hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i kahi ʻokoʻa e pili ana i ke kaiapuni i nā fiber synthetic e like me ka nylon.

Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui ʻo Donghua i nā ilo kilika ma muli o kā lākou ʻano hana hānai paʻa a me ka ʻoiaʻiʻo ua uhi maoli lākou i kā lākou mau fiber me kahi papa pale, e like me ka siliki spider. Hāʻawi kēia i kahi hoʻonā i ka luʻi i kū i nā hoʻāʻo mua e hana i ka siliki spider artificial, ʻaʻole i hoʻokomo i kahi papa pale e kū i ka haʻahaʻa a me ka ʻike ʻana o ka lā.

Ua wehewehe ʻo Junpeng Mi, ka mea noiʻi alakaʻi, he nui ka mana o ka silk spider ma nā ʻano like ʻole. ʻO ka hana mechanical kiʻekiʻe o nā fiber i hanaʻia i loko o kēia haʻawina e kūpono iā lākou no nā sutures o ke kaʻina hana, i koi nuiʻia me nā kaʻina hana 300 miliona i hanaʻia ma ka honua holoʻokoʻa i kēlā me kēia makahiki. Ma waho aʻe o kēlā, hiki i kēia mau fiber ke hoʻololi i ka hana lole, hana i nā mea ʻoluʻolu a paʻa. Hiki iā lākou ke loaʻa nā noi i nā mea akamai, nā mea kaua, ka ʻenehana aerospace, a me ka ʻenehana biomedical.

No ka hana ʻana i ka siliki spider, ua hoʻokomo ka hui i nā genes protein silk spider i loko o ka DNA o nā silkworms me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hoʻoponopono gene CRISPR-Cas9. ʻOiai paʻakikī, ua holomua ka hoʻoponopono ʻana, e like me ka mea i hōʻike ʻia e nā maka ʻālohilohi o nā ʻuhe kilika ma lalo o kahi microscope fluorescence. Ua hana pū nā mea noiʻi i nā hoʻololi e hōʻoia i ka pili pono ʻana o nā protein silika transgenic me nā protein i loko o nā ʻāʻī silkworm, e ʻae ai i ka milo pono ʻana o ka fiber.

He haʻalele koʻikoʻi kēia haʻawina mai ka noiʻi mua ʻana, ʻoiai ua hoʻomohala ka hui i "ke kumu hoʻohālike liʻiliʻi" o ka silkworm silika a hoʻohana i ka manaʻo o "localization" e alakaʻi i nā hoʻololi. Manaʻo ka poʻe noiʻi e pili ana i ka hoʻolaha ʻana o kēia ʻano hana.

Ma ka hana aʻe o kā lākou noiʻi ʻana, hoʻolālā ʻo Mi e hoʻohana i nā ʻike i loaʻa mai kēia noiʻi ʻana e hoʻomohala i nā ʻano silika i hoʻololi ʻia i ka genetically i hiki ke hana i nā fiber silk spider mai nā waikawa amino kūlohelohe a me ka engineered. Wehe kēia i nā mea hiki ʻole no nā fiber silk spider engineered, me ka ʻoi aku o hoʻokahi haneli amino acid i hoʻopaʻa ʻia i ka palena palena ʻole.

