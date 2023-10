Nā Kelepona Sperm: Ke kū'ē nei i ka Physics a me ka weheʻana i nā mea hou

ʻO nā sperm cell, kēlā mau microscopic powerhouses of procreation, ua lōʻihi ka pohihihi i nā ʻepekema me ko lākou hiki ke kūʻē i nā kānāwai o ka physics. Wahi a ke kānāwai ʻekolu o Newton, ʻaʻole hiki ke ʻauʻau i ka hua manu. Ke ʻōlelo nei kēia kānāwai kaulana no kēlā me kēia hana, aia ka hopena like a kū'ē. I ka hihia o nā sperm cell, ʻo ia ke ʻano e hoʻihoʻi hou i ka wai a lākou e hele ai, e hoʻōki i kā lākou neʻe.

Eia nō naʻe, ʻo kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e Kenta Ishimoto, he kanaka ʻepekema makemakika mai ke Kulanui ʻo Kyoto ma Iapana, ua hoʻomālamalama i kēia hanana hoihoi. Paʻi ʻia ma PRX Life ma ʻOkakopa 11, ʻike ka haʻawina i ke aupuni o nā pilina pili ʻole e hoʻomaopopo pehea e hiki ai i nā sperm cell ke pale aku i nā pūʻali e hana kūʻē iā lākou.

Hōʻike nā ʻike i loaʻa i nā cell sperm kahi mana kūʻokoʻa e kāpae i nā lula o ke kaulike. Ma ka hoʻohana ʻana i ka "whiu o kona huelo," e hana ana kahi sperm cell i kona ikehu ponoʻī, e ʻae iā ia e hana i ka hoʻoulu ʻana a kūʻē i ke kānāwai o ka neʻe ʻana o Newton. Hōʻike kēia holomua i nā ʻano hana ʻē aʻe no ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o nā mea ola i loko o nā wai ʻeleʻele.

Ma waho aʻe o ka wehe ʻana i nā mea huna o nā cell sperm, paʻa kēia mau ʻike i ka mana nui no ke kahua o ka robotics. Manaʻo ka poʻe ʻepekema i ka hana ʻana i nā robots liʻiliʻi e hiki ke hoʻohālike i ka hiki ke ʻauʻau o nā pūnana sperm. Aia kēia mau robots i nā koʻokoʻo a me nā hinges i hoʻopili ʻia, e hiki ai iā lākou ke hoʻokele i nā mokulele like ʻole me ka hoʻoponopono ʻana i ko lākou mau kihi. Hiki i ia mau "super sperm robots" ke hoʻololi i nā wahi e like me ka lāʻau lapaʻau a me ka nānā ʻana i ke kaiapuni, e hāʻawi ana i nā mea hou no ka ʻimi ʻana a me ka hana.

ʻAʻole wale kēia haʻawina e hoʻonui i ko mākou ʻike i ka ʻano hui i nā ʻōnaehana ola akā hōʻike pū i ka hiki ʻole o ka biomimicry. Ma ke aʻo ʻana i nā hoʻonā akamai o ke ʻano, hiki iā mākou ke wehe i nā holomua kupaianaha i ka ʻepekema a me ka ʻenehana.

Nīnau: He aha ke kānāwai ʻekolu o Newton?

A: Ua ʻōlelo ke kānāwai ʻekolu o Newton no kēlā me kēia hana, aia ka hopena like a kū'ē. Hoʻohana nui ʻia kēia kumu kumu no ka wehewehe ʻana i ka neʻe o nā mea i ke ao kino.

Nīnau: Pehea e pale aku ai nā sperm cell i ka physics?

A: Kūleʻa nā pūnana hua manu i ka physics ma ka hoʻolalelale ʻana iā lākou iho i loko o ka wai ʻoiai nā ikaika e hoʻōki i kā lākou neʻe ʻana e like me ke kānāwai ʻekolu o Newton.

Nīnau: Pehea e hiki ai i ke aʻo ʻana i nā cell sperm ke pōmaikaʻi i nā robotics?

A: Hiki i ke aʻo ʻana o nā pūnana sperm ke hoʻoulu i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana robotic liʻiliʻi e like me ko lākou hiki ke ʻauʻau. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau robots ma nā ʻano hana like ʻole, me ka lāʻau lapaʻau a me ka nānā ʻana i ke kaiapuni.

Nīnau: He aha ka biomimicry?

A: ʻO Biomimicry ka hana o ka hoʻohālike ʻana i nā hoʻolālā a me nā hoʻolālā o ke ʻano no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia kanaka. Hoʻopili ia i ke kiʻi ʻana i ka hoʻoikaika ʻana mai nā ʻōnaehana olaola e hana i nā hoʻonā hou.

