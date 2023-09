Ka hoʻomaopopo ʻana i nā pōʻino olakino o ka huakaʻi lewa a me ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā hoʻohaʻahaʻa

Me ka NASA a me nā keʻena kikowaena ʻē aʻe e hoʻolālā ana i nā mikiona kanaka i ka lewa, ʻoi aku ka nui o ka pono e hoʻomaopopo a hoʻēmi i nā pōʻino olakino o ka huakaʻi mokulele. Ma ke ʻano he kinesiologist e hana pū ana me nā astronauts, ua aʻo wau i nā hopena o ka lewa ma ke kino o ke kanaka a me ka lolo, a ke komo nei au i kahi papahana NASA e kuhikuhi ana i ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pōʻino no nā misionari e hiki mai ana i Mars.

ʻO kekahi o nā pilikia nui o ka huakaʻi lewa ʻo ia ka ʻike ʻana i ka radiation lewa. ʻOiai ke hāʻawi nei ka magnetosphere o ka Honua i ka pale mai ka hoʻoheheʻe ʻana o ka honua, ʻo ka poʻe astronau e hele ana ma waho o ka International Space Station e kū mau ana i kēia radiation. Hiki i kēia ke loaʻa nā hopena pōʻino i nā ʻōnaehana nerve a me nā ʻōnaehana cardiovascular, hiki ke alakaʻi i ka maʻi cardiovascular a me ka pōʻino lolo. Ke hoʻomohala nei ʻo NASA i nā ʻenehana, e like me ka hoʻohana ʻana i nā mea e like me Kevlar a me ka polyethylene i loko o nā mokulele a me nā spacesuits, e pale i nā astronauts mai ka radiation. ʻO kekahi mau meaʻai a me nā mea hoʻohui, e like me enterade, hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i nā hopena o ka hoʻolaha ʻana i ka radiation.

ʻO kekahi paʻakikī o ka huakaʻi lewa ka hoʻololi ʻana i ka gravity. ʻIke nā Astronauts i ka nalowale o ka ʻiʻo a me nā loli iwi ma muli o ka nele o ka umekaumaha. No ka hoʻohaʻahaʻa i kēia mau hopena, hāʻawi ʻia nā astronauts i nā mea hoʻohui e like me ka bisphosphonate, e kōkua i ka pale ʻana i ka haki ʻana o ka iwi. Hoʻopilikia pū ka microgravity i ke kaʻa a hiki ke alakaʻi i ka neʻe ʻana o ka wai i ke poʻo, e hoʻopiʻi ai i ka lolo a hiki ke hoʻopili i ka maʻi neuro-ocular pili i ka mokulele. Ke ʻimi nei ka poʻe noiʻi i ka hoʻohana ʻana i nā "pants" kūikawā e hāʻawi hou i nā wai ma ke ʻano like me ka umekaumaha o ka Honua.

Ma waho aʻe o nā pilikia olakino kino, ʻo ka huakaʻi kaʻahele kekahi e hoʻopilikia i ke olakino noʻonoʻo. ʻO ka noho kaʻawale ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻia e nā astronauts i ka wā o nā misionari lōʻihi hiki ke loaʻa i nā hopena hohonu i ko lākou olakino noʻonoʻo. No ka hoʻomākaukau ʻana no kēia mau kūlana, hoʻomaʻamaʻa nā astronauts i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hui a me nā hoʻohālikelike i nā kaiapuni koʻikoʻi. Ke aʻo nei nā mea noiʻi i nā ala e nānā a kākoʻo i ke olakino noʻonoʻo ma lalo o ia mau kūlana kaʻawale.

ʻOiai he mea koʻikoʻi nā pōʻino olakino o ka huakaʻi lewa, ʻo ka ʻike i loaʻa mai ke aʻo ʻana a me ka hoʻēmi ʻana i kēia mau pilikia he mau pono like ʻole no ke ola ma ka Honua. No ka laʻana, hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻenehana i hoʻomohala ʻia no ka pale ʻana i nā astronauts mai ka ʻike ʻana i ka radiation no ka mālama ʻana i nā poʻe maʻi maʻi maʻi e hele ana i ka radiation therapy. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka mālama ʻana i ke olakino o ka iwi a me ka ʻiʻo i ka microgravity hiki ke hoʻomaikaʻi i nā lāʻau lapaʻau no ka nāwaliwali pili makahiki. Eia kekahi, ua alakaʻi ka ʻimi ākea i nā holomua i ka hoʻomaʻemaʻe wai a me nā ʻōnaehana satellite.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka noiʻi a me nā hoʻolālā i manaʻo ʻia e hoʻēmi i nā pōʻino olakino o ka huakaʻi lewa ʻaʻole wale ka pōmaikaʻi i nā astronauts akā hiki nō hoʻi ke hoʻomaikaʻi i nā hopena olakino ma ka Honua.