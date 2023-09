ʻO nā Luʻi o ka huakaʻi huakaʻi kanaka: Radiation, Gravitational Changes, and Mental Health

Ke hoʻonui nei ka huakaʻi huakaʻi kanaka, me ka nui o nā mikiona kanaka i hoʻolālā ʻia e NASA a me nā ʻoihana kalepa. Eia naʻe, pono e hoʻoponopono ʻia nā pilikia i ke kino o ke kanaka ma ke ākea no nā misionari lōʻihi, e like me kahi misionari i Mars.

ʻO kekahi mea e hopohopo nui ai ʻo ka radiation space. ʻAʻole like ma ka Honua, kahi e hāʻawi ai ka magnetosphere i ka pale mai ka radiation cosmic, nā astronauts e hele ana ma waho o ka International Space Station e kū mau ana i nā pae radiation e like me nā tausani o nā pahu X-ray. Hiki i kēia radiation ke hoʻopōʻino i nā ʻōnaehana puʻuwai a me ka puʻuwai, a me ka pale koko-lolo, kahi e mālama ai i nā mea ʻino mai ka lolo. Ke hoʻomohala nei ʻo NASA i nā ʻenehana no ka pale ʻana i nā astronauts mai ka radiation, me ke kūkulu ʻana i nā mea pale i loko o nā kaʻa a me nā spacesuits, a me ka hoʻohana ʻana i kekahi mau meaʻai a me nā mea hoʻohui e hoʻēmi i nā hopena o ka hoʻolaha ʻana i ka radiation.

ʻO ka hoʻololi ʻana i ka umekaumaha kekahi mea e pilikia ai ke kino kanaka ma ka lewa. ʻO ka nele o ka'umekaumaha e alakaʻi i ka nalo ʻana o ka ʻiʻo a me ka iwi, a me ka hoʻololi ʻana i nā wai o ke kino. Hiki i ka hoʻoikaika kino a me nā mea hoʻohui ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka hopena o ka microgravity i ke ola kino a me ka iwi. Eia kekahi, hiki i ka hoʻololi ʻana o ka wai i loko o ka iwi poʻo ke loaʻa nā hopena maikaʻi ʻole i ka lolo, hiki ke hāʻawi i kahi maʻi i kapa ʻia ʻo spaceflight associated neuro-ocular syndrome. Hiki ke kōkua i nā "pants" kūikawā e hāʻawi hou i nā wai i ke kino haʻahaʻa e hoʻopau i kēia pilikia.

Eia kekahi, hiki i ke ʻano kaʻawale o ka huakaʻi ākea ke loaʻa nā hopena hohonu i ke olakino noʻonoʻo. Hoʻomaʻamaʻa pū ʻia nā Astronauts e aʻo pehea e hoʻokele ai i ke kaumaha a me ka mehameha i nā kaiapuni koʻikoʻi. Ke aʻo nei nā mea noiʻi i nā ala e nānā a kākoʻo i ke olakino noʻonoʻo i ka wā o nā mikiona lewa. ʻOiai ʻo kēia mau pilikia, ʻike pinepine nā astronauts i ke ʻano o ka weliweli a me ka pili ʻana i ka wā e nānā ana i ka Honua mai ka lewa, i kapa ʻia ʻo "ka hopena overview."

I ka hopena, ʻo ka hoʻonui ʻia ʻana o ka huakaʻi ākea kanaka e lawe pū me ia i nā pilikia i ke kino a me ka noʻonoʻo o ke kanaka. He mea koʻikoʻi ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia no ka kūleʻa o nā misionari e hiki mai ana i Mars a ma waho.

Sources:

- ʻatikala kumu: ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia

- Wehewehe:

– Magnetosphere: ʻO ka ʻāina a puni ka honua i hoʻomalu ʻia e kona māla magnetic a pale iā ia mai ka radiation cosmic.

– Ka pale koko-lolo: He pale pale e pale ai i kekahi mau mea mai ke kahe koko i loko o ka lolo.

- ʻO ka maʻi neuro-ocular pili i ka mokulele: He maʻi i ʻike ʻia e nā astronauts e pili ana i ke ʻano a me ka hana o nā maka, ma muli o ka hoʻololi ʻana o ka wai i loko o ka iwi poʻo.

- Ka hopena o ka nānā ʻana: He hanana i ʻike ʻia e nā astronauts kahi i manaʻo ai lākou i ka weliweli a me ka pili ʻana i ka nānā ʻana i ka Honua mai ka lewa.