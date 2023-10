ʻO nā mea mākaʻikaʻi kiʻekiʻe ma Mars

By

He honua honua ʻo Mars i nā mea kupanaha, me kona mau lua pele nui, nā lua nunui, a me nā awāwa hohonu. Ke neʻe kokoke aku nei ke kanaka i ka hiki ke hoʻopaʻa i Mars, ʻo ia ka manawa e hoʻomaka ai e hoʻolālā i nā wahi a mākou e makemake ai e makaʻala ma ka honua ʻulaʻula.

ʻO ka mea mua ma ka papa inoa ʻo Olympus Mons, ka lua pele ʻoi loa i ka ʻōnaehana solar. ʻO kēia lua pele nui e pili ana i ka nui o Arizona a kū i ke kiʻekiʻe o 25km, aneane ʻekolu manawa ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o ka mauna ʻo Everest. ʻOiai ʻo kona nui, he pali mālie kona, e maʻalahi ai ka piʻi ʻana o ka poʻe mākaʻikaʻi.

A laila ʻo Valles Marineris, ka awāwa nui loa ma Mars. He 3,000km ka lōʻihi, ʻehā manawa lōʻihi ma mua o ka Grand Canyon. Manaʻo ka poʻe ʻepekema ua hana ʻia ma muli o ka neʻe ʻana o ka pele ma ka ʻāina ʻo Tharsis, ka mea i haki ai ka ʻōpala a hana i kēia canyon nani.

ʻO Medusae Fossae kekahi wahi hoihoi ma Mars. Manaʻo kekahi e paʻa paha ia i nā hōʻike no ka hāʻule ʻana o ka UFO, ʻoiai ke ʻōlelo nei nā ʻepekema ʻoi aku ka nui o ka waihona lua pele. I ka hala ʻana o ka manawa, ua hoʻoheheʻe ʻia ka makani i nā pōhaku i ʻano ʻokoʻa a me nā ʻano honua ʻē aʻe.

He mea pono ke kipa 'ia ka Gale Crater. I ka makahiki 2012, ua ʻike ka Curiosity rover i nā hōʻike nui o ka wai i hala ma kēia ʻāina. Loaʻa i nā pōhaku kahiko i loko o ka lua nā molekala organik paʻakikī, e hōʻike ana i ka hiki ke ola ma Mars. Eia kekahi, ʻo ka ʻike ʻana i ka methane i ka lewa he hōʻailona ia o ka hana biological a i ʻole ka hana honua.

ʻO ko Elon Musk manaʻo nui e hoʻokumu i ke kūlanakauhale o ka miliona kānaka ma Mars i ka makahiki 2050 me he mea lā ʻaʻole maoli, akā ʻo ka ʻimi ʻana i nā wahi mākaʻikaʻi ma ka honua he mea pono. Inā ʻo ia ka scaling Olympus Mons, e ʻike ana i ka hanohano o Valles Marineris, mahalo i ka hoʻokumu ʻana o Medusae Fossae, a i ʻole ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o Gale Crater, nui nā mea e ʻike a ʻike ma Mars.

