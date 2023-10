Hoʻokumu ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui o Sydney i ke ʻano kiʻi kiʻi kiʻi Super-Resolution me ka ʻole o Super Lens

Ua hana ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui o Sydney i kahi holomua i ka kiʻi kiʻi super-resolution, e hoʻokō me ka ʻole o ka pono o kahi lens super. ʻO kēia ʻano hana hoʻoheheʻe honua, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications, hiki ke holomua i nā ʻano hana like ʻole, e pili ana i ke kiʻi olakino a me ka hōʻoia noʻeau.

Loaʻa i nā ʻano hana optical kuʻuna i nā palena kino ke nānā pono i nā mea. Hoʻoholo ʻia kēia palena, ʻike ʻia ʻo ka palena diffraction, e ke ʻano nalu o ka mālamalama. ʻO ia hoʻi, ʻaʻole hiki ke liʻiliʻi ke kiʻi i kau ʻia ma mua o ka hapalua o ka lōʻihi o ka nalu o ka mālamalama i hoʻohana ʻia e nānā i ka mea.

ʻO nā hoʻāʻo mua e uhaki i kēia palena me ka hoʻohana ʻana i nā lens super ua keakea ʻia e nā nalowale ʻike nui a me ka opacity o nā lens. Eia naʻe, ua loaʻa i nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Sydney kahi ala hou e hoʻokō ai i ka superlensing me ka liʻiliʻi o nā poho, e haki ana i ka palena diffraction ma kahi o ʻehā manawa. ʻO ke kī i ko lākou kūleʻa ʻo ka wehe ʻana i ka lens super.

ʻO ka ʻenehana hou ke kau ʻana i ka ʻimi kukui ma kahi mamao loa mai ka mea a me ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻike kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa. Ma ke ana ʻana i kahi mamao aku, ʻaʻole keakea ka probe i ka ʻikepili hoʻonā kiʻekiʻe. Hoʻopuka kēia ʻano hana i ke kiʻi ʻoiaʻiʻo o ka mea ma o ka hoʻonui koho ʻana o nā nalu māmā.

Loaʻa kēia holomua i nā ʻano like ʻole. Ma ke kahua o ka microscopy, hiki iā ia ke hoʻomaikaʻi i ka microscopy super-resolution, e alakaʻi ana i nā holomua i ka diagnostics cancer, imaging medical, archeology, a me forensics. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka hoʻoholo ʻana i ka makū o nā lau me ka hoʻonā ʻoi aʻe a me nā ʻenehana microfabrication holomua. Eia hou, hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻenehana no ka hōʻike ʻana i nā papa huna i ka hana kiʻi, hiki ke kōkua i ka wehe ʻana i ka hoʻopunipuni kiʻi a i ʻole nā ​​​​hana huna.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka māmā ma ke alapine terahertz, ma ka ʻāpana o ka spectrum ma waena o ka ʻike a me ka microwave, e hana i kā lākou mau hoʻokolohua. Hāʻawi kēia ʻano alapine i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā laʻana olaola, e like me ke ʻano o ka protein, hydration dynamics, a me ke kiʻi maʻi kanesa.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hiki i kēia ʻenehana ke kiʻi kiʻi kiʻekiʻe ʻoiai e noho ana ma kahi mamao palekana mai ka mea, me ka hoʻohuli ʻole i ka mea i ʻike ʻia. Hiki iā ia ke hoʻololi i ke kiʻi kiʻi ma nā ʻano āpau a makemake paha i kekahi e hana ana i ka microscopy optical kiʻekiʻe.

Reference:

Tuniz, A., & Kuhlmey, B. (2023). ʻO ka subwavelength terahertz kiʻi ma o ka virtual superlensing i ka hoʻomālamalama kokoke i ke kula. Nature Communications. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5