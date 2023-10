5 mau ʻāina ʻo Kanada no ka nānā ʻana i nā hōkū

No nā millennia, ua pio nā kānaka i nā hōkū a me kā lākou mea huna. Eia naʻe, me ka piʻi ʻana o ka pollution māmā, ua pohihihi ko mākou nānā ʻana i ka lani pō. No ka hakakā ʻana i kēia, ke ʻimi nei ka poʻe i nā wahi me ka lani ʻeleʻele no ka ʻike ʻike hōkū ʻoi aku ka maikaʻi. Ma Kanada, nui nā wahi e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona nani o nā hōkū a puni ka makahiki. E ʻimi kākou i ʻelima o kēia mau wahi nānā hōkū.

ʻO Jasper National Park ma Alberta ka home o ka makahiki ʻo Jasper Dark Sky Festival, kahi hanana ʻekolu pule e hoʻolauleʻa ai i nā mea āpau. Mai ʻOkakopa 13-29, hiki i nā malihini ke leʻaleʻa i nā symphonies ma lalo o nā hōkū a me nā kamaʻilio e nā alakaʻi ʻepekema. ʻO ka paka ponoʻī kahi i koho ʻia ʻo Dark-Sky Preserve, e hāʻawi ana i nā manawa kūpono no ka nānā ʻana i nā hōkū a puni ka makahiki.

Ma Smoky Lake, Alberta, hiki iā ʻoe ke aʻo e pili ana i nā moʻolelo hōkū ʻōiwi ma Métis Crossing. Hāʻawi ka poʻe ʻike i nā moʻolelo kūpuna o nā hōkū, e hoʻokūpaʻa ana i ko lākou koʻikoʻi i ka hoʻokele. ʻO ka nele o ka pollution māmā o ka ʻāina he wahi kūpono ia no ka nānā ʻana i nā hōkū. No kahi ʻike kūʻokoʻa, hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa i kahi pō i loko o kekahi o kā lākou kūlana kiʻekiʻe o ka nānā ʻana i ka lani, e hāʻawi ana i kahi ʻike maopopo o ka lani pō.

ʻO Churchill, Manitoba, i kapa ʻia ʻo ka polar bear capital o ka honua, hāʻawi pū kekahi i nā hiʻohiʻona nani o ka aurora borealis, a i ʻole nā ​​​​kukui ʻākau. Me 300 mau pō o ka makahiki o ka ʻike maka ʻana, hiki i nā malihini ke ʻike i nā ʻōniʻoniʻo nani o ka hula ʻōmaʻomaʻo a me ka poni ma ka lewa. Hāʻawi nā mea hoʻokele kaʻapuni kūloko i nā alakaʻi akamai, nā pūʻolo lā he nui, a me nā ʻōlelo aʻoaʻo kiʻi no ka ʻike maikaʻi loa.

No ka mahuka maikaʻi ma kahi wao nahele, ʻo Trout Point Lodge ma Nova Scotia ka wahi kūpono loa. Hoʻopuni ʻia e ka Tobeatic Wilderness Area, ʻo ka hale hoʻokipa he Starlight Hotel, i ʻike ʻia e UNESCO. Hiki i nā malihini ke leʻaleʻa i nā huakaʻi mākaʻikaʻi alakaʻi ʻia a ʻike i ka ua meteor ma kekahi o nā lewa pouli loa ma ʻAmelika ʻAmelika.

ʻO Muskoka, Ontario, i ʻike ʻia no kona mau hale ma ka ʻaoʻao o ka loko, ʻo ia ka home o ka paka lani ʻeleʻele mua ma Kanada, ʻo Torrance Barrens Dark Sky Reserve. Ua pale ʻia mai ka pollution māmā mai ka makahiki 1999, he wahi koʻikoʻi kēia wahi no ka nānā ʻana i nā hōkū, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona ʻole o ka Milky Way. Loaʻa ka hoʻomoana i kēlā me kēia makahiki ma nā kahua hoʻomoana i koho ʻia.

Hāʻawi kēia mau wahi Kanada i nā manawa kūpono no ka nānā ʻana i nā hōkū, e ʻae ana i nā malihini e hoʻopili me ka cosmos a mahalo i ka nani o ka lani pō.

