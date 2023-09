ʻO SpaceX Falcon 9 Rocket e hoʻokuʻu i 21 Starlink Satellites

By

Ke hoʻomākaukau nei ʻo SpaceX no ka hoʻokuʻu hou ʻana, i kēia manawa e hoʻouna ana i kahi rocket Falcon 9 mai Vandenberg Space Force Base ma Kaleponi. E lawe ana ka rocket i 21 Starlink satellites i ka haʻahaʻa Earth orbit (LEO). Hoʻolālā ʻia ka hoʻokuʻu ʻana i ke kakahiaka nui o ka Pōʻakahi (Sept. 25) ma 3:23 am EDT (0723 GMT; 12:23 am local California time).

Inā holo mālie nā mea a pau, e hoʻi ka pae mua o ka Falcon 9 i ka Honua a pae ma luna o kahi moku drone SpaceX ma kahi o 8.5 mau minuke ma hope o ka hoʻomaka ʻana. Ua hoʻohana hou ʻia kēia kaʻina hana mua a ua hoʻokō ʻia i ʻelima mau hoʻokiʻekiʻe ʻana a me ka pae ʻana, a ʻo ia ke ono o ka misionari no ia.

Manaʻo ʻia ka hoʻolaha ʻana o nā satelite Starlink ma kahi o 62.5 mau minuke ma hope o ka hoʻomaka ʻana. ʻO Starlink ka papahana koʻikoʻi o SpaceX e manaʻo ana e hana i ka megaconstellation pūnaewele puni honua. I kēia manawa, aia ma luna o 4,750 mau satellite hana ma LEO, a ua manaʻo ʻo SpaceX e hoʻomau i ka hoʻonui ʻana i kēia pūnaewele i ka wā e hiki mai ana.

Hiki mai kēia hoʻokuʻu ʻana ma hope koke iho o ka lele 17th hoʻopaʻa moʻolelo a SpaceX no kahi pae mua o Falcon 9 i hoʻohana hou ʻia. ʻO ka wikiwiki o ka hoʻohana hou ʻana i nā pōhaku he mea koʻikoʻi ia no SpaceX, e hōʻike ana i kā lākou kūpaʻa i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

No ka nānā ʻana i ka hoʻolaha ola, hiki iā ʻoe ke hoʻolohe i ka moʻolelo o SpaceX ma X (Twitter ma mua) me ka uhi ʻana e hoʻomaka ana i ʻelima mau minuke ma mua o ka haʻalele ʻana. Aia nā manawa hauʻoli ma mua o ka hoʻomau ʻana o SpaceX i nā palena o ka ʻenehana ākea a kūkulu i kā lākou pūnaewele Starlink.

Wehewehe: ʻO ka Orbit Honua Haʻahaʻa (LEO) e pili ana i kahi orbit a puni ka Honua me ke kiʻekiʻe ma waena o 160 kilomita (99 mau mile) a me 2,000 kilomita (1,200 mau mile).

