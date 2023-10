Hoʻopaʻa ʻia ʻo SpaceX Starship no ka hoʻomaʻamaʻa hoʻomaka, ke kali nei i ka laikini FAA

Ma kahi hoʻomohala hoihoi, ua hoʻopaʻa maikaʻi ʻo SpaceX i kāna prototype Starship hou loa, ka pae kiʻekiʻe ʻo Ship 25, ma luna o Booster 9 ma ka hale Starbase ma South Texas. He ʻanuʻu koʻikoʻi kēia i ka hoʻomākaukau ʻana no ka lele hoʻāʻo lua e hiki mai ana o ka Starship.

ʻO ka Starship, ka mea i holo mua i ʻApelila o kēia makahiki, he mokulele hoʻohana hou ʻia i hoʻolālā ʻia no nā misionari e lawe i ka ukana a me nā kānaka i nā wahi e like me ka Moon, Mars, a ma waho. ʻO kēia papahana koʻikoʻi a SpaceX e manaʻo e hoʻololi i ka ʻimi ʻana i ka lewa a hana i ka huakaʻi interplanetary i mea maoli.

ʻO ka hoʻopaʻa ʻana o ka moku 25 ma luna o Booster 9 kahi hana koʻikoʻi ma mua o ka hiki ʻana o ka lele hoʻāʻo. ʻO ka hoʻohui maikaʻi ʻana o kēia mau ʻāpana ʻelua e lawe mai iā SpaceX i kahi ʻanuʻu kokoke i ka hoʻokuʻu ʻana i ka Starship no kāna hoʻāʻo lele hou.

Eia naʻe, ma mua o ka hiki ʻana o ka lele hoʻāʻo, pono e hoʻopaʻa mua ʻo SpaceX i kahi laikini hoʻomaka mai ka Federal Aviation Administration (FAA). Ke hana pū nei me ka FAA, SpaceX e hōʻoiaʻiʻo ana e hoʻokō ʻia nā hana palekana āpau a me nā lula no ka loaʻa ʻana o ka laikini.

ʻO kēia hui pū ʻana ma waena o SpaceX a me FAA e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hōʻoia ʻana i ka palekana a me ka hoʻokō ʻana i nā hana spaceflight. Ma ka hana like ʻana, ke hoʻoikaika nei nā hui ʻelua e pana i nā palena o ka mākaʻikaʻi ʻana i ka lewa aʻo ka hoʻokumu ʻana i ka pono o ka poʻe holo moku, nā mokulele a me ka lehulehu.

Ke hoʻomau nei ka hoʻomākaukau ʻana no ka lele hoʻāʻo ʻelua o ka Starship, ʻo ka hoʻopaʻa ʻana i ka moku 25 ma luna o Booster 9 he mea nui. Lawe ʻo ia iā SpaceX i kahi ʻanuʻu kokoke i ka pae aʻe o ka hoʻāʻo ʻana a i ka hopena, ʻo ka moeʻuhane e hana i ka huakaʻi interplanetary i mea maoli.

Sources:

- Hoʻopili ʻia ʻo SpaceX Starship no ka hoʻomaʻamaʻa hoʻomaka, e kali ana i ka laikini FAA.