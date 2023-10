Hoʻopaʻa ʻo SpaceX i ka Starship Prototype ma mua o ka lele hoʻāʻo

Ua hoʻopau ʻo SpaceX i ka hoʻopaʻa ʻana o kāna prototype Starship hou loa ma ko lākou hale ma Starbase, Texas, no ka hoʻomākaukau ʻana no ka lele hoʻāʻo lua o ka mokulele. Ua hōʻike ka hui i nā kiʻi o ke kaʻina hana hoʻopaʻa ʻana ma ka media media, me ka nūhou e hana nei lākou me ka Federal Aviation Administration (FAA) e kiʻi i kahi laikini hoʻomaka.

Ua hoʻopau koke ka FAA i kāna hoʻokolokolo ʻana i ka lele hoʻāʻo mua o Starship, i hana ʻia ma ʻApelila 20. ʻO ka mea pōʻino, ua loaʻa i ka misionari nā pilikia a ua manaʻo ʻia e luku ʻia ke kaʻa. Eia nō naʻe, ua ʻōlelo ʻo Elon Musk ua mākaukau ka kaʻa Starship hou loa no ka lele ʻana, me ka hoʻāʻo ʻana o kāna mau mīkini. Ke kali nei ʻo SpaceX i ka ʻae mai ka FAA e hoʻomau i ka hoʻokuʻu ʻana.

Ma kahi kokoke i 400 kapuaʻi ke kiʻekiʻe, ʻo Starship ka pōhaku nui a ikaika loa i kūkulu ʻia. Ua ʻoi aku ia ma mua o ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia o ka rocket mahina Saturn V o NASA. ʻElua mau ʻanuʻu ka mokulele - ʻo ke kahua kiʻekiʻe, i kapa ʻia ʻo Starship, a me ka mea hoʻoikaika mua, ʻike ʻia ʻo Super Heavy. Hoʻolālā ʻia nā ʻāpana ʻelua e hiki ke hoʻohana hou ʻia, kahi mea koʻikoʻi i ka hoʻokō ʻana i ka colonization Mars, e like me Musk.

ʻAʻole kēia ka manawa mua i hoʻopaʻa ai ʻo SpaceX i kēia prototype Starship. Ua hoʻopau ka hui i kahi hana like i ka mahina i hala. Ke neʻe nei ka ʻoihana i mua me ka hoʻomākaukau ʻana no ka lele hoʻāʻo e hiki mai ana, hoʻomau lākou e hana pū me ka FAA e hōʻoia i ka holomua holomua.

Sources:

- Federal Aviation Administration (FAA)

– SpaceX