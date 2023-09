Hoʻopaʻa ʻo SpaceX i ka moʻolelo me ka 200th Reused Booster Launch

By

Hoʻomaka ʻo SpaceX e hoʻomaka i kāna misionari 200th me ka hoʻohana ʻana i kahi mea hoʻoikaika i lele mua ʻia, ʻoiai e hoʻomākaukau ana no ka huakaʻi Starlink 6-18 mai Cape Canaveral Space Force Station. Hoʻomaka ʻia ka papa pōhaku Falcon 9 e hāpai i ka pō Pōʻaono, e lawe ana i 22 mau satelite Starlink. E hōʻailona ana kēia hoʻokuʻu ʻana i ka lele 17th no ka hoʻoulu ʻana i ka pae mua, i manaʻo ʻia e pae kūleʻa i ka droneship E heluhelu wale i nā ʻōkuhi ma ka Moana ʻAkelanika.

Manaʻo ʻia ka maikaʻi o ke ʻano o ka wā no ka hoʻomaka ʻana, me ka 95% o ka manawa maikaʻi. Inā he 24 mau hola lohi, ʻo 90% ka manawa kūpono, e emi mālie ana i ka 80% ma ka puka makani ʻekolu hola.

Inā kūleʻa, ʻo kēia hoʻolaha ka 228th holomua holomua o SpaceX mai ka wā i loaʻa ai kona pae mua ʻana ma Dekemaba 2015. Ua mālama ka ʻoihana i kahi moʻolelo hoihoi, ʻaʻole e nalowale i kahi mea hoʻoikaika mua mai Pepeluali 2021 a loaʻa i 153 mau pae kūleʻa i ka lālani.

E hōʻailona ana kēia mikiona i ka 266th holoʻokoʻa holoʻokoʻa o SpaceX mai kāna huakaʻi holomua mua i ka makahiki 2008. ʻO ia ka 67th hoʻokuʻu ʻana no SpaceX i kēia makahiki, e mālama ana i kona kūlana ma ke ʻano he mea pāʻani alakaʻi i ka ʻoihana lewa. Me kahi moʻolelo 51 hoʻokuʻu mai ka Space Coast i manaʻo ʻia i kēia makahiki, ʻo SpaceX ke kuleana no ka hapa nui o lākou, e hōʻike ana i kona kūlana koʻikoʻi ma ka mākeke.

Ke nānā nei i mua, ua hoʻolālā ʻia ʻo SpaceX i nā mea hou aʻe o Falcon 9, me ka hoʻomaka ʻana o Falcon Heavy ma ʻOkakopa 5th. E hui pū ana kēia mikiona me NASA, no ka mea e hoʻomaka ana ka Psyche probe i kahi misionari multiyear e aʻo i ka asteroid waiwai nui i kapa ʻia ʻo Psyche.

ʻOiai ʻo SpaceX ka hui mua i hoʻokuʻu ʻia mai Space Coast i kēia makahiki, ua hoʻihoʻi ʻo Relativity Space i kāna hōʻailona ma Malaki me kāna 3D-paʻi ʻia ʻo Terran 1 rocket. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻoihana lewa, noho mau ʻo SpaceX ma ke alo o ka hoʻohana hou ʻana a me ka hana hou.

Nā wehewehena:

- Booster: He ʻenekini rocket e hāʻawi i ka hoʻokuʻu ʻana i kahi mokulele mai ka honua a i ka lewa.

- Droneship: He moku kūʻokoʻa i hoʻohana ʻia no ka pae ʻana a hoʻihoʻi hou i nā mea hoʻoikaika rocket ma ke kai.

