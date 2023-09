E hoʻolauna ʻo SpaceX i ka Falcon 9 Rocket me Starlink Satellites

Ke hoʻolālā nei ʻo SpaceX e hoʻokuʻu i kahi pōhaku Falcon 9 mai Vandenberg Space Force Base i ka Pōʻakahi, Kepakemapa 11, ma 11:57 pm E lawe ana ka rocket i 21 Starlink satellites, ʻo ia ka ʻāpana o ka lawelawe pūnaewele uila uila ākea ākea a SpaceX.

Inā lohi ka hoʻomaka mua ʻana, loaʻa iā SpaceX nā manawa hoʻokuʻu hoʻokuʻu i ka Pōʻalua a me ka Pōʻakolu. Ke manaʻo nei ka hui e hoʻopaʻa i ka mea hoʻoikaika mua o ka rocket ma luna o ka mokulele ʻo Of Course I Still Love You ma ka Moana Pākīpika, ʻo ia ka 11th lele no kēia mea hoʻoikaika.

E loaʻa kahi hoʻolaha pūnaewele ola o ka hoʻokuʻu ʻana ma ka ʻaoʻao SpaceX ma X (Twitter ma mua) ma kahi o ʻelima mau minuke ma mua o ka haʻalele ʻana.

ʻO Starlink ka papahana makemake nui a SpaceX e hoʻokumu i ka constellation pūnaewele satellite honua. ʻO kēia mau satelite liʻiliʻi, ma kahi o 260 kg kēlā me kēia, e kau ʻia ma ka orbit honua haʻahaʻa e hāʻawi i ka hoʻopili pūnaewele kiʻekiʻe, haʻahaʻa-latency a puni ka honua. Me ka waiho ʻana o 21 mau satellite hou, e hoʻonui ʻo SpaceX i kāna mau ʻauwaʻa Starlink e hoʻomaikaʻi i kāna lawelawe pūnaewele broadband e ulu nei.

Hiki i ka ʻenehana rocket Falcon 9 ke hoʻohana hou ʻia e SpaceX no ka hoʻokuʻu ʻana i nā wahi kūʻai ma ka hoʻihoʻi ʻana a me ka hoʻohana hou ʻana i ka pae mua o ka rocket. Ua hoʻokō ka hui i nā milestone koʻikoʻi i ka pae ʻana a me ka relight o nā boosters, e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻemi i nā kumukūʻai hoʻomaka a me ka hoʻonui ʻana i ka hiki i ka lewa.

Nā Puna: SpaceX