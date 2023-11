E hoʻolauna ʻo SpaceX i 23 Starlink Satellites i Orbit: Hoʻonui i ka ʻike pūnaewele

Ua hoʻomaka ʻo SpaceX e hoʻolauna i kahi 23 Starlink pūnaewele satelite i ka orbit i kēia pō. E hoʻomaka ana ka hoʻokuʻu ʻana mai Cape Canaveral Space Force Station ma Florida, e hōʻailona ana i kahi manawa hana hou no ka hui. E wehe ʻia ka puka makani hoʻomaka i ka hola 11:01 pm EDT (0401 GMT ma Nov. 22), a hiki iā ʻoe ke nānā i ka hoʻolaha ola ma ka moʻolelo o SpaceX ma X (i kapa ʻia ʻo Twitter ma mua).

Inā kūleʻa, e hoʻi ka pae mua o ka Falcon 9 i ka Honua, e pae kū pololei ma luna o ka moku drone i kapa ʻia ʻo "A Shortfall of Gravitas" ma ka Moana ʻAkelanika, ma kahi o 8.5 mau minuke ma hope o ka haʻalele ʻana. Loaʻa i kēia booster kahi moʻolelo mele maikaʻi loa, ua hoʻohana ʻia ma 15 mau hoʻokuʻu mua a me nā pae ʻana. Ua kākoʻo ʻo ia i nā misionari e like me nā mokulele Starlink, a me nā misionari astronaut no NASA, ʻo ia hoʻi ʻo Crew-3 a me Crew-4.

Ma hope o 65.5 mau minuke, e hoʻoneʻe ʻia nā satelite 23 Starlink i ka orbit honua haʻahaʻa mai ka pae kiʻekiʻe o Falcon 9. E hāʻawi kēia hoʻolaha i ka hoʻoikaika mau ʻana o SpaceX e hoʻonui i ka uhi pūnaewele puni honua ma o kāna Starlink constellation. Me kēlā me kēia hoʻolaha satellite, e ulu ana ka pūnaewele o nā satelite orbiting, e hoʻonui ana i ka hiki ke loaʻa i nā lawelawe pūnaewele kiʻekiʻe ma nā wahi mamao a me ka mālama ʻole ʻia.

NPP:

Nīnau: He aha ka Starlink?

A: ʻO Starlink kahi hui hōkū i kūkulu ʻia e SpaceX e hāʻawi i ka uhi pūnaewele puni honua ākea.

Nīnau: ʻEhia mau satellite Starlink i kēia manawa i ka orbit?

A: I kēia manawa, ua kau ʻo SpaceX i mau tausani o nā satelite Starlink i ka orbit.

Nīnau: Pehea ka hana ʻana o Starlink?

A: Ke hana nei nā satelite Starlink ma ka hoʻokumu ʻana i kahi pūnaewele mesh ma ka lewa, e ʻae ana i ka launa pū ʻana ma waena o nā satelite a me nā kahua kahua e hoʻolako i nā lawelawe pūnaewele.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka hoʻonui ʻana i ka ʻike pūnaewele?

A: ʻO ka hoʻonui ʻana i ka ʻike pūnaewele he nui nā pōmaikaʻi socio-economic, hiki i ka hoʻohui ʻana i nā wahi i mālama ʻole ʻia ma mua a me ka hoʻolaha ʻana i nā manawa hoʻonaʻauao, hoʻokele waiwai, a me ka ʻenehana.

Nīnau: Ma hea e hiki ai iaʻu ke nānā i ka hoʻomaka ʻana o SpaceX?

A: Hiki ke nānā ʻia nā hoʻolaha ola ʻo SpaceX ma kā lākou moʻokāki Twitter kūhelu, X.

Sources:

- [Pūnaewele Pūnaewele ʻo SpaceX](https://www.spacex.com/)

- [NASA - SpaceX Commercial Crew Program](https://www.nasa.gov/launchamerica/)