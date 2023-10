ʻO SpaceX Falcon 9 Rocket e hoʻokuʻu i 21 Starlink Satellites

Ua hoʻomaka ʻia kahi rocket SpaceX Falcon 9 e hoʻolauna i 21 mau satelite pūnaewele Starlink i ka orbit mai ka Vandenberg Space Force Base o Kaleponi. Hoʻonohonoho ʻia ka hoʻokuʻu ʻana no ke kakahiaka nui i kēia lā, me ka haʻalele ʻana o ka rocket ma 3:47 am EDT. Eia naʻe, inā ʻaʻole holo ka manawa, aia ʻekolu mau manawa hoʻihoʻi i loaʻa.

E hoʻolaha ʻia ka hoʻolaha pūnaewele ma X, i kapa ʻia ʻo Twitter ma mua, me ka uhi e hoʻomaka ana ma kahi o ʻelima mau minuke ma mua o ka haʻalele ʻana. Inā holo nā mea a pau e like me ka mea i hoʻolālā ʻia, e hoʻi maluhia ka pae mua o ka Falcon 9 i ka Honua, e pae ana ma ka moku drone "Of Course I Still Love You" ma kahi o 8.5 mau minuke ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana. ʻO ka pae mua o kēia rocket ua hoʻopau i nā mokulele 16, hoʻokahi hilahila o ka moʻolelo hoʻohana hou a SpaceX.

E hoʻokuʻu ʻia nā satelite 21 Starlink mai ka pae kiʻekiʻe o Falcon 9 ma kahi o 62.5 mau minuke ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana. Hoʻomaka kēia hoʻolaha i ka 75th orbital mission no SpaceX i 2023, ʻoiai ke manaʻo nei ka hui e hoʻokō i nā mokulele 100 ma ka hopena o ka makahiki a me 144 i 2024.

ʻO ka manaʻo nui o SpaceX i kēia makahiki ke kūkulu nei i ka Starlink megaconstellation, ka mea e manaʻo e hāʻawi i ka uhi pūnaewele puni honua. I kēia manawa, aia ʻo Starlink ma kahi o 4,900 mau satellite hana, a e hoʻomau ʻia kēia helu i ka wā e hiki mai ana.

E hahai iā AzerNews ma Twitter no nā mea hou aku e pili ana i kēia hoʻolaha a me nā nūhou ʻē aʻe.

Sources:

–Space.com

- Azernews