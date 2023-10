E hoʻokuʻu kahi SpaceX Falcon 9 Rocket i 21 Starlink Satellites i Orbit

Ke hoʻomākaukau nei ʻo SpaceX no kahi hoʻokuʻu rocket hou, i kēia manawa e kau i nā satelite pūnaewele 21 Starlink i ka orbit. Ua hoʻomaka ʻia ka pōhaku ʻo Falcon 9 e haʻalele mai ka Vandenberg Space Force Base o Kaleponi i ka Pōʻaono ma 3:47 am EDT. Inā he mau lohi, loaʻa nā manawa hoʻihoʻi ma waena o 4:23 am EDT a me 6:00 am EDT.

E hoʻoheheʻe ʻia ka hoʻokuʻu ʻana ma ka moʻolelo o SpaceX ma X (i kapa ʻia ʻo Twitter ma mua) e hoʻomaka ana ma kahi o ʻelima mau minuke ma mua o ka haʻalele ʻana. Inā hele nā ​​mea a pau e like me ka hoʻolālā, e hoʻi ka pae mua o ka Falcon 9 i ka Honua a pae i ka moku drone "Of Course I Still Love You" ma kahi o 8.5 mau minuke ma hope o ka hoʻomaka ʻana. E hōʻailona kēia i ka lele 16 no ka pae mua o kēia rocket, hoʻokahi wale nō lele pōkole o ka moʻolelo hoʻohana hou a ka hui.

Ma hope o 62.5 mau minuke, e kau ʻia nā satelite 21 Starlink mai ka pae kiʻekiʻe o Falcon 9. ʻO kēia hoʻolaha ʻana ʻo ia ka 75th orbital mission a SpaceX i 2023, ʻoiai ke hoʻoikaika nei ka ʻoihana e hoʻokō i kāna pahuhopu o 100 mau mokulele ma ka hopena o ka makahiki, a me 144 mau mokulele i 2024.

ʻO ka papahana Starlink o SpaceX kahi mea nui i kēia makahiki, me ka 60% o kā lākou mau mokulele i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻonui ʻana i ka megaconstellation pūnaewele. I kēia manawa, aneane 4,900 mau satellite hana ma Starlink, a e hoʻomau ʻia kēia helu i nā makahiki e hiki mai ana.

