Hoʻomākaukau ʻo SpaceX no kahi hoʻolaha Starlink hou

Ke hoʻomākaukau nei ʻo SpaceX no kāna hoʻokuʻu ʻana Starlink hou mai Cape Canaveral, i hoʻonohonoho ʻia no ka pō Pōʻalima. E ʻike ana ka huakaʻi Starlink 6-14 i kahi pōhaku Falcon 9 e lawe ana i 22 mau satelite pūnaewele e haʻalele mai Cape Canaveral Space Force Station's Space Launch Complex 40. Ua hoʻonohonoho ʻia ka puka makani hoʻomaka mua no 7:56 pm, me nā koho hoʻihoʻi i loaʻa inā pono.

Manaʻo ʻia ka maikaʻi o ke aniau, me ka 60% o nā kūlana maikaʻi i ka hoʻomaka ʻana o ka puka makani, e piʻi ana i 85% ma ka hopena. Inā he 24 mau hola lohi, hoʻonui ka manawa i 90%. Hoʻolālā ʻo SpaceX e hoʻihoʻi i ka booster pae mua, e hana ana i kāna lele ʻehiku, ma ka droneship A Shortfall of Gravitas in the Atlantic.

Ma ke ʻano o ka hoʻolaha hoʻolaha ʻana, ua hoʻolaha ʻo SpaceX e hāʻawi wale ana ia i nā mea hou i kāna mau hoʻolaha pilikino ma o kāna moʻokāki mana ma ka platform X (ma mua o Twitter). Hele mai kēia hoʻololi ma hope o ka hāʻawi ʻana o ka hui i ka uhi hoʻolaha o kāna misionari hope loa i ka pō Sabati mai Kennedy Space Center ma X, he mau minuke ma mua o ka haʻalele ʻana.

ʻOiai ke hoʻomau nei ʻo SpaceX i kahi helu hoʻolaha kiʻekiʻe, pono e ʻike ʻia ʻo ia ka 47th hoʻokuʻu ʻana mai ka Space Coast i kēia makahiki, me ka aneane āpau e alakaʻi ʻia e SpaceX. Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo United Launch Alliance (ULA) e loaʻa i kāna hoʻomaka lua wale nō o ka makahiki ma ke kakahiaka Poaono me kahi rocket Atlas V ma kahi misionari no ka National Reconnaissance Office a me Space Force. ʻO ka hoʻomaka ʻana o Space Coast i kēia makahiki i alakaʻi ʻia e Relativity Space i Malaki.

Me ka hoʻokuʻu ʻana mai kāna mau hale hana ma Kaleponi, aia ʻo SpaceX ma ke ala e ʻoi aku ma mua o 90 mau hoʻolaha no ka makahiki. E hōʻailona ana kēia hoʻokuʻu ʻana i kāna lele orbital 63rd ma 2023, ua ʻoi aku ma mua o ka moʻolelo mua o 61 i hoʻonohonoho ʻia ma 2022. He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole i komo kēia helu i ka hoʻāʻo kūleʻa ʻole ma ʻApelila 20 o kāna Starship a me Super Heavy mai kāna hoʻolaha hoʻokolohua Texas. hale hana. Eia nō naʻe, ua loaʻa iā SpaceX kahi Starship hou e kali ana no ka ʻae ʻia mai ka Federal Aviation Administration no kahi hoʻāʻo hou.

Nā wehewehena:

- Falcon 9: Hoʻokumu ʻia a hana ʻia e SpaceX kahi kaʻa ʻelua-a-orbit medium-lift.

- Starlink: ʻO ka papahana constellation satellite a SpaceX e manaʻo nei e hāʻawi i ka uhi ākea ākea honua.

- Droneship: He moku kūʻokoʻa i hoʻohana ʻia e SpaceX no ka pae ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻana i nā pōhaku i ke kai.

- United Launch Alliance (ULA): He hui hui ma waena o Boeing a me Lockheed Martin e hāʻawi ana i nā lawelawe hoʻolaha.

- Atlas V: He kaʻa hoʻokuʻu i kūkulu ʻia e ULA.

- National Reconnaissance Office (NRO): He hui aupuni o ʻAmelika i kuleana no ka hoʻolālā ʻana, ka loaʻa ʻana, ka hoʻomaka ʻana, a me ka hana ʻana o nā satelite naʻauao.

- Space Force: He lālā o ka United States Armed Forces i kuleana no ke kaua ākea.

Nā Puna: ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia.