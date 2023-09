E hoʻokuʻu ʻia ʻo SpaceX Falcon 9 Rocket no ka hoʻopaʻa ʻana i ka manawa 17

Ua hoʻonohonoho ʻia kahi rocket SpaceX Falcon 9 e hana i ka mōʻaukala ma ka hoʻokuʻu ʻana no ka manawa 17 i kēia pō. E lawe ana ka rocket i 22 o nā satelite pūnaewele Starlink o SpaceX. Hoʻomaka ʻia ka hoʻomaka ʻana mai Cape Canaveral Space Force Station ma Florida ma 10:47 pm EDT. Hiki i nā mea nānā ke nānā i ka hanana ma o ka mooolelo o SpaceX ma X.

Inā hele nā ​​mea a pau e like me ka hoʻolālā, e hoʻi ka pae mua o ka Falcon 9 i ka Honua ma hope o 8.5 mau minuke a pae ma luna o kahi moku drone SpaceX i hoʻonoho ʻia ma ke kai. E hōʻailona kēia i ka 17th holomua o ka hāpai ʻana a me ka pae ʻana no kēia mea hoʻoikaika Falcon 9, e hoʻonohonoho ana i kahi milestone hou no ka hoʻohana hou ʻana i ka rocket. I kēia manawa, ʻelua wale nō mea hoʻoikaika Falcon 9 i loaʻa i 16 mau mokulele.

E hoʻoneʻe ʻia nā satelite Starlink 22 ma luna o ka rocket i ka orbit honua haʻahaʻa ma kahi o 62.5 mau minuke ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana. E hāʻawi pū kēia hoʻolaha i kahi moʻolelo ʻē aʻe no SpaceX, ʻoiai ʻo ia kā lākou 65th orbital mission o ka makahiki, ma mua o kā lākou moʻolelo mua o 61 i 2022.

Ua kālele nui ʻo SpaceX i ka hoʻonui ʻana i ka Starlink megaconstellation i kēia makahiki, aia i kēia manawa he 4,700 mau satellite hana. Eia nō naʻe, hoʻolālā ka ʻoihana e hoʻomau i ka hoʻonui ʻana i kēia helu no ka mea ua ʻae lākou e hoʻolauna i 12,000 Starlink satellites a ua noi aku no ka ʻae ʻana no kahi 30,000 hou.

Me kēlā me kēia hoʻomaka ʻana a me ka pae ʻana, hōʻike ʻo SpaceX i ke koʻikoʻi a me ka hiki ke hoʻohana hou i ka rocket. Ke hoʻomau nei lākou i ka pana ʻana i nā palena o ka ʻenehana lewa, ʻoi aku ka mālamalama o ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Sources:

- ʻO ka wehewehe ʻana i ka misionari SpaceX

- Ka mooolelo o SpaceX ma X (ka Twitter ma mua)