Hoʻokuʻu ʻo Falcon 9 Rocket i 21 Starlink Satellites mai Vandenberg Space Force Base

Ua hoʻokuʻu maikaʻi ʻia kahi rocket Falcon 9 mai Vandenberg Space Force Base i ka pō Pōʻakahi, e hōʻailona ana i ke kolu o ka hāpai ʻana o Kepakemapa. ʻO ka rocket, nona ka SpaceX, lawe i 21 Starlink satellites ma ke ʻano he ʻāpana o ka ʻoihana e hoʻolako i ka lawelawe pūnaewele puni honua. Manaʻo ʻo SpaceX e hoʻomaikaʻi i ka loaʻa ʻana o ka pūnaewele ma nā wahi i hilinaʻi ʻole a loaʻa ʻole paha.

Ua manaʻo ʻia ka hoʻolaha ʻana o nā satelite ma kahi o hoʻokahi hola ma hope o ka haʻalele ʻana. ʻO ka mea hoʻoikaika mua o ka rocket, i lele mua i 11 mau manawa, ua pae maikaʻi ma luna o ka moku drone i hoʻonoho ʻia ma ka Moana Pākīpika.

Ma mua o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana, ua hoʻolaha ʻo Telesat, kahi hui Kanada, i kahi kuʻikahi multi-launch me SpaceX no nā misionari mai Vandenberg a me Florida. Ua kūʻai aku ʻo Telesat i 14 mau hoʻokuʻu ʻana ma ka pōhaku ʻo Falcon 9, e lawe ana kēlā me kēia i 18 Telesat Lightspeed satellites i ka orbit honua haʻahaʻa i kēlā me kēia neʻe. Hoʻomaka ka hoʻolaha hoʻolaha Telesat e hoʻomaka i 2026, me ka lawelawe honua i manaʻo ʻia no 2027.

Na ka Telesat Lightspeed pūnaewele e hāʻawi i nā loulou data kiʻekiʻe, nā pilina paʻa loa, a me ka hoʻohui ʻana i ka broadband haʻahaʻa haʻahaʻa ma ka honua holoʻokoʻa. I ka mahina i hala aku nei, ua kau inoa ʻo Telesat i kahi kuʻikahi me MDA Ltd. e lawelawe ma ke ʻano he mea hoʻolimalima ukali.

ʻO ka Pelekikena a me Luna Nui o Telesat, ʻo Dan Goldberg, i hōʻike i ka hilinaʻi i ka hilinaʻi o SpaceX a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻomaka ʻana, e ʻōlelo ana e lilo lākou i hoa nui i ka hoʻolaha ʻana iā Telesat Lightspeed. Ua haʻi ka Pelekikena SpaceX a me ka Luna Hoʻokele Nui, ʻo Gwynne Shotwell, i ka haʻaheo i ka hoʻokuʻu ʻana i ka constellation o Telesat a me ka hoʻonui ʻana i ka hiki ke hoʻohui no nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.

ʻAʻole hoʻopōmaikaʻi wale ka rocket launch iā SpaceX akā hāʻawi pū i nā manawa hana no nā limahana a lawe mai i nā poʻe holo moku i Central Coast, e hoʻonui ana i ka hoʻokele waiwai kūloko.

Ma kahi o kēia hoʻolaha hou ʻana, ua hoʻokumu mua ʻo Vandenberg i kahi pōhaku Falcon 9 e lawe ana i nā satelite pūʻali koa i orbit no ka US Space Force Space Development Agency ma mua o ka mahina.

