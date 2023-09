E hoʻokuʻu ʻo SpaceX i kahi hui hou o Starlink Satellites

By

Ke hoʻomākaukau nei ʻo SpaceX no ka hoʻokuʻu hou ʻana i kāna mau satelite pūnaewele Starlink, i hoʻolālā ʻia e hana ʻia i ka Pōʻalua. E hoʻokiʻekiʻe ʻia ka pōhaku Falcon 9 o ka hui mai Kaleponi o Vandenberg Space Force Base ma 2:57 am EDT. E hoʻolaha ʻia ka hoʻolaha ʻana ma ka pūnaewele o SpaceX, me ka uhi ʻana e hoʻomaka i ʻelima mau minuke ma mua o ka haʻalele ʻana.

ʻO kēia ka 11th hoʻokuʻu a pae ʻana no ka Falcon 9's first-stage booster, i manaʻo ʻia e hoʻi i ka Honua a pae ma luna o ka droneship o ka hui ma ka Moana Pākīpika ma kahi o 8.5 mau minuke ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana. ʻO ka pae kiʻekiʻe o ka Falcon 9 e kau i nā satelite Starlink ma kahi o 62 mau minuke ma hope o ka haʻalele ʻana.

I kēia manawa, aia ma mua o 4,600 mau satellite Starlink i ka orbit, e like me ka astrophysicist Jonathan McDowell. Hoʻolālā ʻo SpaceX e hoʻonui i kēia helu i ka 42,000 i ka wā e hiki mai ana. Manaʻo ka Starlink constellation e hāʻawi i ka uhi pūnaewele puni honua ākea, ʻoi aku hoʻi ma nā wahi mamao a me ka mālama ʻole ʻia.

Hōʻike kēia hoʻolaha ʻana i ka 64th o SpaceX no kēia makahiki, ʻoi aku ma mua o kāna hoʻopaʻa moʻolelo 61 hoʻokuʻu mai ka makahiki i hala. Aia ka ʻoihana ma mua o nā mikiona ākea ma 2023, me ka hapa nui o kāna mau hoʻolaha i hoʻolaʻa ʻia e hoʻonui i kāna Starlink megaconstellation.

