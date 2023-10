Hoʻolaha ʻo SpaceX i ka hoʻolaha ʻana o Falcon 9 Rocket i ke kakahiaka nui

Ua hoʻolaha ʻo SpaceX i kahi hoʻolaha e hiki mai ana mai Vandenberg Space Force Base. Hoʻolālā ka hui i ka hola 12:47 ma ʻOkakopa 21 no ka hoʻokuʻu ʻana i kahi rocket Falcon 9 mai SLC-4E. ʻO ke kumu o kēia hoʻokuʻu ʻana, ʻo ia ke kau ʻana i nā satelite Starlink 21 i ka orbit honua haʻahaʻa.

Inā ʻaʻole hiki ke hoʻomaka e like me ka mea i hoʻolālā ʻia, ua ʻike ʻo SpaceX i ʻekolu mau manawa hoʻihoʻi ma waena o 1:23 am a me 3 am no ka hoʻonohonoho hou ʻana. Eia hou, ʻeono mau manawa hoʻihoʻi hou e loaʻa ana mai ka hola 11:26 pm Pōʻaono a hiki i ka hola 2:50 am Sunday.

No ka poʻe makemake, hiki ke loaʻa kahi hoʻolaha pūnaewele ola mai SpaceX ma kahi o ʻelima mau minuke ma mua o ka hoʻomaka ʻana. Hāʻawi kēia i nā mea nānā i nā mea hou i ka manawa maoli a ʻae iā lākou e ʻike i ka misionari i ka wā e wehe ai.

He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ʻo ka booster e kākoʻo i kēia misionari ua hoʻohana ʻia i 15 mau manawa i nā neʻe mua. Ma hope o ka hoʻokaʻawale ʻana i ke kahua, manaʻo ʻia e pae ka pae mua o ka rocket ma ka Of Course I Still Love You Droneship in the Pacific Ocean. He mea koʻikoʻi kēia hoʻohana hou ʻana i ka hoʻoikaika ʻana o SpaceX e hōʻemi i ke kumukūʻai o ka ʻimi ʻana i ka lewa a hoʻomau i ka hoʻomau.

E pili ana i ka hopena kūloko, ʻaʻohe leo sonic i manaʻo ʻia e lohe ʻia i kēia hoʻolaha. He nūhou maikaʻi kēia no ka poʻe kamaʻāina kokoke, no ka mea hiki ke hoʻopuehu a hoʻopuʻu paha nā puʻupuʻu sonic.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo kēia hoʻolaha ʻana i ke kakahiaka nui e SpaceX e hōʻike ana i kahi hana hou aʻe i mua o ka ʻoihana e hoʻomau nei e hoʻomohala a hoʻonui i kāna pūnaewele pūnaewele satelite honua.

Nā wehewehena:

- ʻO Falcon 9 rocket: He kaʻa hoʻokele orbital ʻelua i hoʻomohala ʻia e SpaceX. Hoʻolālā ʻia ia no ka lawe ʻana i ka hilinaʻi a me ka palekana o nā satelite a me nā uku i ka lewa.

- Nā satelite Starlink: He hui o nā satelite liʻiliʻi i hoʻoili ʻia e SpaceX me ka pahuhopu e hoʻolako i ka uhi ākea ākea honua.

- ʻOiaʻiʻo ke aloha mau nei au iā ʻoe Droneship: He moku drone autonomous i hoʻohana ʻia e SpaceX no ka pae ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻana i nā mea hoʻoulu pōhaku ma ke kai.

Puna: SpaceX (ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia)