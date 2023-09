E hoʻolauna ʻo SpaceX i ka Misiona Starlink 6-14 i kēia pō

Ke hoʻomākaukau nei ʻo SpaceX no ka hoʻokuʻu hou ʻana i kāna mau kikowaena pūnaewele Starlink i kēia lā. Hoʻomaka ʻia ka papa pōhaku Falcon 9 e haʻalele mai Cape Canaveral Space Force Station ma 7:56 pm EDT. ʻOiai ua manaʻo mua ʻia he ʻino ke ʻano o ka lewa, ua manaʻo ʻia lākou e hoʻomaikaʻi i ka hele ʻana o ka pō. Loaʻa ke kahawai ola o SpaceX ma ka pūnaewele ma kahi o 5 mau minuke ma mua o ka haʻalele ʻana.

ʻO kēia ka hiku o ka lele ʻana o ka Falcon 9's first stage booster a e hōʻailona i ka 47th hoʻokuʻu ʻana ma Space Coast i kēia makahiki. Inā holo nā mea a pau e like me ka hoʻolālā, e hoʻāʻo ka mea hoʻoikaika mua e pae ma luna o kahi moku drone ma ke kai ma kahi o ʻewalu mau minuke ma hope o ka haʻalele ʻana. ʻO ka huakaʻi Starlink 6-14 e kau aku i nā satelite pūnaewele ʻo Starlink i ka orbit.

Hōʻike ka wānana o ka wā no ka puka makani i kahi 60% kūpono o nā kūlana maikaʻi i ka hoʻomaka, e hoʻomaikaʻi ana i 85% ma ka hopena. ʻO nā kūlana hoʻihoʻi no ka pae mua o ka hoʻoulu ʻana i ke kai i manaʻo ʻia he "haʻahaʻa haʻahaʻa". Loaʻa nā manawa hoʻokuʻu backup i ka Pōʻaono inā pono.

Ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o kēia lā, ua hoʻonohonoho ʻia ka mea hou mai Florida's Space Coast no ke kakahiaka Poaono. Ke kuhi nei ʻo United Launch Alliance i ka hola 8:51 am EDT no ka hoʻokuʻu ʻana i kahi rocket Atlas V mai Launch Complex 41. ʻO ka NROL-107 mission kahi hui pū ma waena o ka Space Force a me ka National Reconnaissance Office a e kau i nā uku i ka orbit gesynchronous.

E hoʻomau no nā mea hou aʻe e pili ana i nā mikiona Starlink a SpaceX a me nā hoʻolaha ʻē aʻe mai Cape Canaveral Space Force Station i nā pule e hiki mai ana.

