Hoʻokuʻu ʻia ʻo SpaceX i kēia lā e pili ana i ka moʻolelo ʻo Space Coast no ka makahiki

ʻO kahi hoʻolaha SpaceX i hoʻolālā ʻia mai ka Cape Canaveral Space Force Station i ka Pōʻalua e hoʻopaʻa i ka moʻolelo mua o Space Coast no ka hoʻokuʻu ʻana i hoʻokahi makahiki, me 57 mau hoʻokuʻu. ʻO ka hoʻokuʻu ʻana, i hoʻonohonoho ʻia no 5:20 pm, e lawe i 22 o nā satelite pūnaewele Starlink o SpaceX.

I kēia makahiki, ʻo SpaceX ka mea hoʻolaha mua ma Florida's Space Coast, me 53 mau misionari mai Canaveral a i ʻole Kennedy Space Center. I ka hoʻohālikelike ʻana, ua lele ʻekolu manawa ʻo United Launch Alliance (ULA), a ua lele ʻo Relativity Space i hoʻokahi manawa. ʻO ka hapa nui o nā hoʻolaha ʻana o SpaceX no ka ulu ʻana o Starlink constellation, me kēia hoʻolaha e hōʻailona ana i ka 31st Starlink mission mai ka Space Coast.

Ma waho aʻe o nā mikiona Starlink, ua hoʻokumu pū ʻo SpaceX i ʻekolu mau huakaʻi holo moku ma US i kēia makahiki, me Crew-6, Axiom 2, a me Crew-7, nā mea āpau mai Kennedy Space Center. ʻO ka mea nui, ua hoʻokipa ʻo KSC i ʻehā mau hoʻolaha Falcon Heavy, me ka hoʻomaka ʻana o Psyche hou, i hōʻailona i ka manawa mua i hoʻohana ai ʻo NASA i kēia rocket ikaika.

Ua hoʻonui ʻia ka wikiwiki o ka hoʻokuʻu ʻana, me ka ʻewalu hola a me 42 mau minuke wale nō ma waena o ka hoʻomaka ʻana o Psyche i ke kakahiaka Pōʻalima a me ka hoʻomaka ʻana o ka Starlink i ke ahiahi hoʻokahi. ʻO kēia ka manawa pōkole loa ma waena o ka hoʻokuʻu ʻana mai nā misionari papahana Gemini i 1966.

Ua hoʻonohonoho ʻo SpaceX i nā moʻolelo hulina he nui no ka hoʻokuʻu ʻana mai Space Launch Complex 40, me ka hoʻokuʻu ʻana i ʻelua mau misionari mai ka papa i loko o nā lā ʻehā. Me nā huakaʻi Starlink hou aʻe i hoʻolālā ʻia, a me nā misionari e hiki mai ana e like me ka CRS-29 resupply a me ka Commercial Lunar Payload Services (CLPS), hiki ke ʻike i ka Hikina Hikina ke ʻike ma mua o 70 i kēia makahiki.

Loaʻa i nā mea hoʻolako hoʻolaha ʻē aʻe, e like me ULA a me Relativity Space, hiki ke hoʻokuʻu ʻia ma mua o ka hopena o ka makahiki. Hiki ke lele ʻo Vulcan Centaur rocket hou o ULA, i hoʻomaka mua ʻia no ka hoʻokuʻu ʻana i Mei, hiki ke lele i Dekemaba. I kēia manawa, manaʻolana ʻo Blue Origin, nona ʻo Jeff Bezos, e hoʻomaka i kāna New Glenn heavy lift rocket ma ka hopena o 2024.

Ke neʻe nei i mua, manaʻo ʻia ka Space Coast e ʻike i ka hoʻomau kiʻekiʻe o ka neʻe ʻana, me SpaceX a me ULA e manaʻo nei e hoʻonui i kā lākou hoʻomaka ʻana, a ʻoi aku ka nui o nā hui e komo i ka mākeke.

