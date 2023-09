Loaʻa ʻo SpaceX i ka hoʻopaʻa ʻana i ka 50th hoʻolaha o ka makahiki

Ua hōʻea ʻo SpaceX i kahi milestone hou ma ka hoʻopau ʻana i kāna hoʻomaka ʻana o 50th o ka makahiki, e hoʻomālamalama ana i ka Space Coast me ka piʻi ʻana o ka puʻu Falcon 9. Ua hōʻailona kēia misionari i ka lele 17 o ka booster, e hoʻonohonoho ana i kahi moʻolelo hou no ka hui. Ua hoʻokuʻu ʻia ka pōhaku Falcon 9 mai Cape Canaveral Space Force Station's Space Launch Complex 40, e lawe ana i 22 o nā satelite Starlink o SpaceX.

ʻO ka booster i hoʻohana ʻia no kēia mikiona he moʻolelo lele lele, i hoʻomaka mua ʻia ma nā misionari like ʻole me GPS III-3, Turksat 5A, a me kekahi mau mikiona Starlink. Ua pae maikaʻi ʻia ma ka moku drone A Short Fall of Gravitas in the Atlantic Ocean. ʻO SpaceX ka mea hoʻokele ikaika ma hope o ka hapa nui o ka hoʻokuʻu ʻana mai Space Coast i kēia makahiki, me United Launch Alliance a me Relativity Space e helu wale nei i nā mea i koe.

Ma waho aʻe o nā hoʻokuʻu 37 mai Cape Canaveral, ua hoʻopau ʻo SpaceX i 10 mau hoʻokuʻu ʻana mai Kennedy Space Center, me nā mokulele mokulele ʻekolu mai US i kēia makahiki. He hoʻolālā ka hui no nā mikiona Falcon 9 hou aʻe a ma kahi o hoʻokahi Falcon Heavy hoʻomaka i ka mahina aʻe. Inā holo nā mea a pau e like me ka mea i hoʻonohonoho ʻia, aia ka Space Coast e ʻoi aku ma mua o kāna moʻolelo mua o 57 i hoʻokuʻu ʻia i hoʻokahi makahiki, i hoʻonohonoho ʻia ma 2022.

Mai ka hoʻomaka mua ʻana o SpaceX i ka makahiki 2008, ua lilo ka hui i mea hoʻolako hoʻolaha nui loa i ka ʻoihana. ʻO kēia hoʻolaha kūleʻa hou loa e lawe mai ana i ka nui o nā hoʻolaha kūleʻa o SpaceX i 265 ma waena o kāna Falcon 1, Falcon 9, a me Falcon Heavy rockets. ʻO ka mea nui, ua hoʻokō ka hui i 227 mau pae ʻāina kūleʻa a me 199 hoʻohana hou ʻana i nā mea hoʻoikaika rocket. I ka hoʻohālikelike ʻana, ua alakaʻi ʻo United Launch Alliance i 157 mau hoʻolaha mai kona hoʻokumu ʻia ʻana i 2006.

ʻOiai ke alakaʻi nei ʻo SpaceX i ke alapine o ka hoʻokuʻu ʻana, ʻo Rocket Lab ka mea hoʻolako hoʻolaha hou loa, ʻoiai me nā rockets liʻiliʻi. ʻOiai ke alo nei i kahi hoʻihoʻi me ka hoʻāʻo hoʻomaka ʻana ma mua o kēia pule ma muli o ka nalowale o ka uku, ua hele ʻo Rocket Lab ma ke ala e hoʻopau ai i nā hoʻokuʻu 15 i kēia makahiki. Ke noiʻi nei ka hui i ke kumu o ka pilikia a hana pū me ka Federal Aviation Administration.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻolaha ʻana o SpaceX i kēia manawa he hōʻike ia i ka holomua o ka ʻoihana a me ka hoʻokō ʻana i ka holomua ʻana i ka ʻimi ākea. Me nā hoʻolaha hou aʻe i hoʻonohonoho ʻia no ke koena o ka makahiki, hoʻomau ʻo SpaceX i ka pana ʻana i nā palena a wehewehe hou i ka mea hiki i ke aupuni o ka ʻenehana ākea.

