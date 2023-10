Hana ʻo SpaceX i ka hōʻike ʻenehana Starship no Deorbit Burn

Ke hoʻomau nei ʻo SpaceX i ka holomua me kāna mokulele Starship i ka wā i puhi ai i kekahi o nā ʻenekini Raptor ma kāna prototype Ship 26 Starship. ʻO ka hoʻāʻo, i ʻike ʻia he ʻenekini ahi hoʻokahi, ua alakaʻi ʻia e hōʻike i kahi hoʻomaka e like me ka lele ʻana no ka Starship deorbit burn. Ua hōʻike ʻia ke wikiō o ke ahi e SpaceX ma X (i kapa ʻia ʻo Twitter ma mua).

ʻO ka Starship ka ʻōnaehana kaʻa kaʻa hohonu hohonu o SpaceX, ʻo ia ka Super Heavy e hoʻoikaika i ka pae mua a me ka mokulele luna i kapa ʻia ʻo Starship. Hoʻohana ʻia e SpaceX's Raptor engine, me 33 mau ʻenekini no Super Heavy a ʻeono no Starship, ua hoʻolālā ʻia nā mea ʻelua e hoʻohana hou ʻia. ʻO ke kaʻina hana o ka hoʻohana hou ʻana e pili ana i nā deorbit burns a me nā kī kī ʻē aʻe e hoʻihoʻi palekana i nā kaʻa Starship i ka Honua ma hope o ka haʻalele ʻana.

ʻOiai ʻaʻole i hoʻokō ʻo Starship i nā pae ʻāina palekana ma hope o nā mikiona lewa, aia nō ia i ka hoʻomohala ʻana. Hoʻokahi wale nō kaʻa i hoʻopaʻa ʻia ma lalo o kona kāʻei, ʻo ia ka lele hoʻāʻo ma ʻApelila o kēia makahiki. Ua hoʻopau kēia lele i kahi hoʻohū ʻana ma muli o kekahi mau pilikia i loaʻa ma hope koke o ka hoʻokuʻu ʻana.

Ke hoʻomākaukau nei ʻo SpaceX no ka lua o ka lele hoʻāʻo Starship, kahi e komo ai kahi Super Heavy i kapa ʻia ʻo Booster 9 a me ka moku 25 kiʻekiʻe. Ua hoʻāʻo ʻia nā kaʻa ʻelua i nā hoʻāʻo ahi a ua mākaukau ʻenehana e lele. Eia nō naʻe, ma mua o ka hiki ʻana o ka hoʻomaka ʻana, pono e loaʻa iā SpaceX kahi laikini hoʻokuʻu mai ka US Federal Aviation Administration e lanakila ai i nā pilikia hoʻoponopono.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻāʻo ʻenehana hou a SpaceX no ka prototype Starship e hōʻike ana i ka holomua nui i ka hoʻomohala ʻana i ka mokuahi o ka hanauna e hiki mai ana. Me ka nānā ʻana i ka hoʻohana hou ʻana, paʻa ka Starship i ka mana nui no ka hoʻololi ʻana i ka huakaʻi hohonu.

Nā wehewehena:

– Deorbit burn: He hana e hoʻolohi a hoʻololi i ke ala o kahi mokulele i mea e komo hou ai i ka lewa o ka Honua.

- ʻEnekini Raptor: He ʻenekini rocket wai i hoʻomohala ʻia e SpaceX, ʻike ʻia no kāna hana kiʻekiʻe a me ka hiki ke hana ma ka lewa a ma nā kino lani ʻē aʻe.

