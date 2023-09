Hoʻokuʻu ʻo SpaceX i ka 67th Rocket o ka makahiki, hoʻonohonoho i ka moʻolelo hoʻohana hou

Ke hoʻomau nei ʻo SpaceX i ka haki ʻana i nā moʻolelo i kona hoʻokuʻu ʻana i kāna rocket 67th o ka makahiki i ka pō Poalua. He mea koʻikoʻi ka hoʻokuʻu ʻana no nā kumu ʻelua: ua hōʻailona ia i ka hoʻohana hou ʻana o ka Falcon 17 i ka pae mua a hōʻike i ka hiki i SpaceX ke pana i nā palena o ka hoʻohana hou ʻana. ʻO kēia booster, me ka helu serial 9, ua lele mua ma 1058 mau mikiona Starlink a me kekahi mau misionari ʻē aʻe.

Ua hana nā mea ʻenehana SpaceX i nā loiloi o ka hoʻoulu ʻana a me ka waimaka, a ke manaʻoʻiʻo nei lākou hiki i nā rockets ke hoʻokō ma kahi o 20 mau mokulele. ʻOiai ke kiʻekiʻe o ka hoʻohana hou ʻana, mālama ʻo SpaceX i ka 100 pakeneka kūleʻa ma waena o ka Falcon 9 rocket i hoʻokuʻu ʻia he 228 hope loa. Ke hana ʻia nei kekahi mau loiloi kumu a me nā mea hoʻololi, a hoʻohana ka hui i nā mea hoʻoikaika me ka ʻike hou aku no kāna mau satelite Starlink.

ʻO kahi hiʻohiʻona hoihoi o ka hoʻokuʻu ʻana ʻo SpaceX's minimalist broadcast approach. No ka hoʻokuʻu ʻana o Starlink, hāʻawi wale ka hui i kahi wikiō wikiō me ka liʻiliʻi o ka leo mai ke kikowaena mana hoʻomaka, e hoʻomaka ana i ʻelima mau minuke ma mua o ka haʻalele ʻana. Kūlike kēia ala me ka pahuhopu o SpaceX e hana maʻamau i ka hoʻokuʻu ʻana a me ka lawe ʻana i ka "magic" i waho o ka haʻalele. ʻO Elon Musk, ka mea nāna i hoʻokumu i SpaceX, ʻaʻole ia i makemake nui i ka hoʻolaha ʻana i nā webcasts akā hoʻomaopopo i ka waiwai o ka hōʻike ʻana i ka hana a ka hui no nā mea kūʻai aku o waho.

Eia nō naʻe, ʻo kahi hoʻoholo i nīnau ʻia ʻo Musk ke koho e hoʻoheheʻe i nā webcasts wale nō ma X, ka ʻoihana pūnaewele i loaʻa iā ia, ma kahi o YouTube. Ua hopena kēia i ka hoʻonā wikiō haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā pilikia ʻē aʻe e pili ana i ka ʻike ʻike no nā mea nānā pūnaewele. ʻO ka hopena, ua ʻike ʻia nā kahawai hoʻokuʻu ʻē aʻe e nā kahua ʻē aʻe i loaʻa i ka poʻe lehulehu no ka hoʻomaka ʻana o Starlink.

ʻOiai ʻo kēia, ke hoʻomau nei ʻo SpaceX i ke poʻo o ka hoʻokuʻu ʻana i ka rocket, hoʻonohonoho i nā moʻolelo hou a hoʻokau i nā palena o ka hoʻohana hou ʻana.

