Hoʻopau Satellite: Ke ulu nei ka hopohopo o ke kaiapuni ma ka lewa

ʻO nā Satellites i hiki i ka hopena o ko lākou ola hana he pilikia no nā keʻena lewa. ʻO nā ʻano hana o kēia manawa no ka hoʻokuʻu ʻana i kēia mau mokulele ke waiho nei iā lākou i ka orbit, e hoʻonui ana iā lākou i nā orbit kupapaʻu mai nā satelite hana, a i ʻole ke kuhikuhi ʻana iā lākou i ka Honua no ke komo hou ʻana i ka lewa. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Purdue a me NOAA i ka hoʻokomo hou ʻana o ka lewa ʻaʻole me ka hopena ʻole.

ʻO ka mea maʻamau, ua manaʻo ʻia ka hoʻokomo hou ʻana i ka lewa ma ke ʻano he ala hilinaʻi no ka hoʻolei ʻana i nā satelite ma ka orbit honua haʻahaʻa (LEO). I ka piʻi nui ʻana o LEO me nā satelite i nā makahiki i hala iho nei, ua kaulana kēia ʻano hoʻolei. Eia naʻe, ʻo ke aʻo ʻana i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Sciences e hōʻike ana i ka hoʻokomo hou ʻana o ka lewa ke kumu e hoʻohaumia ai ka ʻāina kiʻekiʻe o ka lewa o ka Honua me nā koena mahuka o ka mokulele.

Ua ʻike ka hui noiʻi i ka hoʻololi ʻana i ka haku ʻana o nā ao ion i waiho ʻia e nā meteorites e komo ana i ka lewa. Ua ʻike lākou ʻo ka hoʻololi ʻana o ka manamana lima kemika o kēia mau ʻāpana ma muli o ka piʻi ʻana o ka nui o nā mokulele e komo hou ana i ka lewa. No ka hōʻoia ʻana i kā lākou ʻike, hoʻopili nā mea noiʻi i nā mea hana i nā mokulele a hana i nā ana pololei o ka lewa ma kahi o 12 mau mile ma luna o Alaska a me ka ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Ua hōʻike ʻia nā hopena o ke aʻo ʻana i kahi koʻikoʻi nui o nā metala i ka lewa, me ka lithium, aluminika, ke keleawe, ke alakaʻi, ka magnesium, a me ka sodium, kahi i nānā pono ʻia me ke komo hou ʻana o ka satellite. Eia kekahi, ua ʻike pū nā mea noiʻi he 10% o nā ʻāpana aerosol ke kuleana no ka pale ʻana i ka papa ozone i loko o ka alumini.

ʻOiai ʻaʻole maopopo ka hopena piha o kēia mau ʻike i ke kaiapuni a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau, manaʻo ka poʻe noiʻi e hōʻike ana i ka hopena nui o ka lele ʻana o ke kanaka ma ka honua. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā hopena o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka metala i ka lewa no ka loiloi ʻana i nā pōʻino i ka papa ozone a me ke ola ma ka ili o ka Honua. Pono nā noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo pono i nā hopena o nā ʻano hoʻolei ukali i ke kaiapuni a e hoʻoholo ai inā pono e ʻimi ʻia nā kumu hana ʻē aʻe e hoʻēmi i ka haumia o ka lewa o ka Honua.

– Wehewehe: ʻO Low Earth Orbit (LEO) kahi māhele o ka lewa ma kahi o 2000 kilomita mai ka ʻili honua kahi e noho ai ka hapa nui o nā satelite a me ka International Space Station.

- Wehewehe: ʻO ke komo hou ʻana i ka lewa ke kaʻina hana e komo ai ka mokulele a i ʻole ka satelite i ka lewa o ka Honua ma hope o ka pau ʻana o kāna misionari a i ʻole i ka hopena o kona ola hana.