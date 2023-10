ʻIke nā kānaka ʻepekema i nā hōʻike o ka hopena o ke kaiapuni mai ka hoʻokomo hou ʻana i ka rocket a me ka satellite

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Sciences e pili ana i nā hōʻike e pili ana i ka hopena o ke kaiapuni o ke komo hou ʻana o ka pōhaku a me ka satellite i ka lewa o ka Honua. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ma kahi o 10 ka nui o nā ʻāpana sulfuric acid nui i loko o ka stratosphere i loko o ka alumini a me nā mea ʻē aʻe e kūlike me nā ala i hoʻohana ʻia i ka hana ʻana i nā mokulele. ʻO ke koena 90 pākēneka e hele mai ana mai "ka uahi meteoric," ʻo ia ke koena i waiho ʻia i ka wā e mahuka ai nā meteors i ke komo ʻana i ka lewa.

Hōʻike ka haʻawina e like me ka ulu wikiwiki ʻana o ka ʻoihana lewa, hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka pākēneka o nā ʻāpana stratospheric sulfuric acid i loko o ka alumini a me nā metala ʻē aʻe mai ka hoʻokomo hou ʻana mai satellite me ka pākēneka i loaʻa nā metala meteoric, aia ma kahi o 50 pakeneka.

Hōʻike ka poʻe noiʻi ʻoiai ʻaʻole i loaʻa ka hopena pololei o kēia mau ʻāpana i ka honua a i ʻole ke olakino kanaka ma muli o ke kahe o ka lewa, hiki i nā loli i ka stratosphere ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi. ʻO ka papa ozone, ka mea e pale ai i ka Honua mai ka pōʻino UV radiation, kahi hiʻohiʻona nui o ka stratosphere i hiki ke hoʻopilikia ʻia e ka piʻi ʻana o nā ʻāpana mokulele aerosolized.

ʻO kekahi mau hopena hiki ke hoʻololi i ka hoʻokumu ʻana o ka hau a me ka nitric acid i nā ao stratospheric, hiki ke hoʻopilikia i ka kemika o ka lua ozone. Eia nō naʻe, ʻaʻole hiki ke hoʻoholo i ka nui o ka hopena i ka kemika ozone i hana ʻia e kēia mau mea. Eia hou, ke hōʻike nei ka haʻawina e hiki ke hoʻololi i ka pae stratospheric aerosol i ka hiki ʻana mai o kēia mau ʻāpana, kahi i manaʻo ʻia e nā ʻepekema e hoʻolaʻa ʻia e pale i nā kukuna UV a me ka hakakā ʻana i ka hoʻomehana honua.

ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ka noiʻi ʻana i nā manaʻo paʻa o ka loaʻa ʻana o kēia mau metala i loko o nā ʻāpana stratospheric sulfuric acid, hōʻike ia i ka pono o ka noiʻi ʻana i nā mea i maikaʻi a loaʻa paha nā hopena pōʻino i ka stratosphere. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka ʻoihana lewa, he mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā hopena kūlohelohe e pili ana i ke komo hou ʻana o nā mokulele i ka lewa o ka Honua.

Sources:

- Nā hana o ka National Academy of Sciences