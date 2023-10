ʻO ka Leak waho ma International Space Station e koi aku iā NASA e hoʻonohonoho hou i nā Spacewalks

Ua koi ʻia ʻo NASA e hoʻololi i ka lā o kahi spacewalk e hiki mai ana a hoʻopanee i kekahi ma hope o kahi leaka hoʻoheheʻe waho ma International Space Station (ISS). Ua hoʻokumu ʻia ka leak mai kahi radiator backup i hoʻopili ʻia i ka module Nauka o Rūsia. ʻOiai ʻaʻole ʻawaʻawa a pōʻino paha ka mea hoʻomaʻamaʻa i ka poʻe holo moku, ke mālama nei ʻo NASA i ka pale ʻana mai ke komo ʻana i nā ʻōnaehana kūloko a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā mea hana i ka manawa.

Ma muli o ke kūlana, ua hoʻonohonoho hou ʻia ka huakaʻi mokulele no ka Pōʻalima, ʻOkakopa 19, no kahi lā ma hope. ʻAʻole paʻakikī nā hana i hoʻolālā ʻia no ka spacewalk a ʻaʻole pili i nā hana ISS. ʻO ka lua o ka spacewalk, i hoʻolālā mua ʻia no ka Pōʻakahi, ʻOkakopa 30, e hoʻomau ʻia e like me ka mea i hoʻonohonoho ʻia. E hōʻailona kēia i nā huakaʻi huakaʻi mua loa ma waho o ke kahua no nā astronauts NASA Loral O'Hara lāua ʻo Jasmin Moghbeli. I ka wā o ke kaʻaahi, e wehe lākou i kahi pahu uila hewa a hoʻololi i kahi Trundle Bearing Assembly ma ke awa truss Solar Alpha Rotary Joint, e hiki ai i nā ʻōnaehana lā o ke kikowaena ke nānā i ka lā.

I kēia manawa, ʻo kahi kaʻaahi ʻē aʻe, ke kali nei e hoʻopaʻa hou ʻia, e komo pū ʻo O'Hara a me ka mea hoʻokele mokulele ʻEulopa ʻo Andreas Mogensen. ʻO kā lākou ʻoihana ka ʻohi ʻana i nā laʻana mai waho o ke kahua e hoʻoholo ai i ke ola ʻana o nā microorganism. E hoʻololi pū lākou i kahi kāmela wehewehe kiʻekiʻe a hana i ka hana mālama i ka hoʻomākaukau ʻana no nā hele wāwae e hiki mai ana.

ʻAʻole kēia ka hanana mua i hoʻopilikia i nā hana ISS ma muli o kahi leak coolant. ʻO Dekemaba i hala aku nei, ua loaʻa i kahi mokulele Soyuz i kahi leak coolant ma hope o ka hahau ʻia ʻana e kahi meteoroid liʻiliʻi, ka hopena o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka NASA astronaut a me ʻelua mau cosmonauts Lūkini e noho ana i ʻeono mahina. ʻAʻole ʻike ʻia ke kumu o ka leak hou ʻana i ka radiator o Nauka module.

Puna: NASA

Nā wehewehena:

– International Space Station (ISS): He wahi hookuonoono kaawale ma ka honua orbit haahaa. He hale hana ia kahi e hana ai nā ʻelele i ka noiʻi ʻepekema a hana i nā hoʻokolohua.

– Mea hoʻoluʻu: He wai a i ʻole kinoea i hoʻohana ʻia e hoʻoponopono i nā mahana ma nā ʻōnaehana mechanical, e like me ka ʻōnaehana hoʻoluʻu o ka ISS.

- Spacewalk: He hana i hana ʻia e nā astronauts ma waho o kā lākou mokulele i ka lewa.

– Radiator: He mea hana e hoʻoili i ka wela mai kekahi mehana a i kekahi, i hoʻokomo pinepine ʻia i nā ʻōnaehana e hoʻoulu ai i ka wela.

- Trundle Bearing Assembly: He mīkini e hiki ai ke hoʻololi mālie a me ka neʻe ʻana i kekahi mau ʻōnaehana hui. I kēia hihia, hiki iā ia ke hoʻololi i ka ISS solar arrays.