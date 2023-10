ʻO ka ulu ʻana o ka ʻenekini lewa: he nānā i ka wā e hiki mai ana

Ke hoʻomau nei nā keʻena kikowaena a me nā ʻoihana pilikino i ka ʻimi ʻana i nā hiki o ka mining space, ke noʻonoʻo nei ka poʻe ʻekekema i ka ulu ʻana a me nā pilikia o kēia ʻoihana e kū nei. Me ke koi ʻana i nā metala koʻikoʻi i hoʻohana ʻia i nā ʻenehana ikehu maʻemaʻe, e like me ka uila, nā panela solar, nā turbine makani, a me nā ʻāpana kaʻa uila, hiki i ka mining space ke lilo i mea kōkua nui i ka hana ʻana i kēia mau waiwai waiwai.

ʻO kahi noiʻi hou a Ian Lange o ke Kula ʻo Colorado School of Mines, me ka hui pū ʻana me kahi mea noiʻi mai ka International Monetary Fund, e ʻimi ana i ka hoʻohālikelike ʻana i ka ulu ʻana o ka eli ʻana i ka lewa i hoʻohālikelike ʻia me ka mining Earth kuʻuna. ʻO nā papahana noiʻi i loko o nā makahiki he 30 a hiki i 40 e hiki mai ana, hiki i ka hana ʻana o kekahi mau metala mai ka lewa ke ʻoi aku ma mua o ko ka Honua. ʻO ka metallic asteroids, no ka laʻana, ʻoi aku ka nui o ka nickel ma mua o ka ʻōpala o ka Honua, me nā ʻano nui o ka cobalt, ka hao, ka platinum, a me nā metala ʻē aʻe.

ʻO ka emi ʻana o nā kumukūʻai o ka hoʻokuʻu ʻana o ka lewa, mahalo i nā rockets hiki ke hoʻohana hou ʻia e nā hui e like me SpaceX a me Rocket Lab, ua ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana ʻana. ʻO kēia hōʻemi ʻana i nā kumukūʻai hoʻomaka i hui pū ʻia me ka nui o nā metala waiwai i nā asteroids kahi manawa kūʻokoʻa no ka ʻoihana. Hiki i ka ʻeli ʻana o kēia mau kumuwaiwai ke pale aku i nā koina pili i ka pilikanaka a me ke kaiapuni e pili ana i ka ʻeli ʻana o ka Honua, e like me ka hana keiki, ka hoʻomāinoino i nā pono kanaka, ka hoʻopau ʻana i nā ululāʻau, a me ka haumia o nā lako wai.

Eia nō naʻe, aia nā pilikia e lanakila ai. Ke hilinaʻi nui nei nā ʻano hana hoʻomaʻemaʻe i kēia manawa i ka ʻumekaumaha, e paʻakikī ai ka unuhi ʻana i nā metala ma nā wahi microgravity. Eia kekahi, ʻaʻohe papa kānāwai i kēia manawa no ka hoʻoponopono ʻana i nā hana mining space, e hāpai ana i nā hopohopo e pili ana i ka hopena o ke kaiapuni a me ka hoʻomau ʻana i nā kumuwaiwai. Ke kākoʻo nei ka poʻe ethics i nā hana kūpono, e hōʻoia ana ʻaʻole e hoʻopau ʻia nā asteroids i ka wā o ka hana mining a waiho ʻia nā kumuwaiwai no ka pono o nā hanauna e hiki mai ana.

ʻOiai ke kū nei ka mining space i kona mau pilikia kaiapuni, ʻo kona hiki ke hāʻawi i nā metala koʻikoʻi me ka ʻole o ka hoʻopōʻino ʻana i nā kaiaola a i ʻole ka hilinaʻi ʻana i nā hana mining pono ʻole ma ka Honua. Ke holomua nei ka ʻenehana a me ka ulu ʻana o ka ʻoihana, he mea koʻikoʻi ka hoʻokumu ʻana i nā lula a me nā papa hana e alakaʻi ai i nā hana eli ʻana i ka lewa a me ka hōʻoia ʻana i ka lawe ʻana i nā kumu waiwai i ka honua.

