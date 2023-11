Manaʻo ka noiʻi hou i ka hiki ke hana hou ʻia ma ka lewa

I loko o kahi noiʻi hoʻomaka ʻana, ua ulu maikaʻi nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Yamanashi's Advanced Biotechnology Center a me ka Japan Aerospace Space Agency (JAXA) i nā embryos ʻiole ma ka lewa ma ka International Space Station (ISS). Hoʻokumu maʻamau nā embryos ma lalo o nā kūlana microgravity, e hōʻike ana i ka hana hou ʻana ma ka lewa he mea hiki nō hoʻi i ke kanaka. Ua paʻi ʻia nā ʻike o kēia noiʻi ma ka puke pai ʻepekema iScience.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka rocket, ua hoʻouna ʻia nā embryos ʻiole maloʻo i ka ISS i ʻAukake 2021. I ka wā ma ka lewa, ua hoʻoheheʻe ʻia nā embryos me ka hoʻohana ʻana i kahi mea hana kūikawā a ʻae ʻia e ulu ma ke kahua ākea no nā lā ʻehā. ʻO ka mea kupaianaha, ua ulu kēia mau embryos i blastocysts, ʻo ia nā pūnaewele mua e ulu aʻe i kahi fetus a me ka placenta.

ʻAʻole i loaʻa ka hopena koʻikoʻi o ka nele o ka umekaumaha ma ke ākea i ka ulu maʻamau o kēia mau embryos. Ua nānā ka poʻe noiʻi i ka DNA a me nā genes o nā embryos a ʻaʻole i loaʻa nā loli nui i hoʻohālikelike ʻia i nā embryos i kūkulu ʻia ma ka Honua. Hōʻike kēia ʻaʻole keʻakeʻa nā kūlana kūʻokoʻa o ka lewa i nā pae mua o ka hoʻomohala ʻana i ka mammalian.

ʻOiai he hana nui kēia noiʻi i mua, pono nā hoʻokolohua hou aʻe e hōʻoia i ke ola o ka hana hou ʻana ma ke ākea. ʻO ka hana aʻe o kēia haʻawina e pili ana i ka hoʻololi ʻana i nā blastocysts i kūkulu ʻia i ka microgravity i loko o nā ʻiole e hoʻoholo ai inā hiki iā lākou ke hānau.

He mea koʻikoʻi ka hopena o kēia noiʻi no ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana a me nā misionari colonization. Ke manaʻo nei ka papahana Artemis o NASA e hoʻihoʻi i nā kānaka i ka mahina a hiki i Mars, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hana hou ʻana ma ka lewa he mea koʻikoʻi no ka noho ʻana o ka manawa lōʻihi.

Hāmama kēia haʻawina i nā mea hou no ka noho ʻana o ke kanaka a kākoʻo i ka manaʻo e hiki i ke kanaka ke hoʻokumu i nā kaiāulu holomua ma waho o nā palena o ka Honua. Eia nō naʻe, koi ʻia nā noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo pono i nā hopena o ka hoʻolaha ʻana o ka microgravity lōʻihi i ke olakino holoʻokoʻa o nā keiki i hānau ʻia ma ka lewa.

Nīnau: He aha nā ʻike nui o ka haʻawina?

A: ʻO ka ʻike nui o ka noiʻi ʻana, ua ulu maʻamau nā embryos ʻiole i nā kūlana microgravity ma ka International Space Station.

Nīnau: He aha nā blastocysts a no ke aha lākou i koʻikoʻi ai i kēia haʻawina?

A: ʻO nā blastocysts nā pūnaewele mua e ulu ana i loko o kahi pēpē a me ka placenta. I loko o kēia haʻawina, ʻo ka hoʻomohala ʻana o nā blastocysts i nā kūlana microgravity e hōʻike ana e hiki ke hoʻomohala mua ʻia ka mammalian ma ke ākea.

Nīnau: ʻO wai nā hui i hana i ka haʻawina?

A: Ua mālama ʻia ke aʻo ʻana e nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Yamanashi's Advanced Biotechnology Center a me ka Japan Aerospace Space Agency (JAXA).

Nīnau: He aha nā hopena o kēia noiʻi no ka ʻimi ʻana i ka lewa a me ka noho ʻana i ka wā e hiki mai ana?

A: Hōʻike kēia noiʻi i ka hiki ke hana hou ʻia ka mammalian ma ka lewa, he mea koʻikoʻi no ka noho ʻana o ka lewa lōʻihi a me nā misionari colonization i ka Moon a me Mars.

Nīnau: He aha nā hoʻokolohua hou aʻe e pono ai e hōʻoia i ke ola o ka hana hou ʻana ma ke ākea?

A: ʻO nā hoʻokolohua hou aʻe e pili ana i ka hoʻololi ʻana i nā blastocysts i kūkulu ʻia i ka microgravity i loko o nā ʻiole e hoʻoholo ai inā hiki iā lākou ke hānau. E hōʻoia kēia inā hiki ke hana hou i ka lewa.