Ka ʻike ʻana i ka AGN Haʻahaʻa-Mass, Laina-Lālani ma ka Honua Mua

ʻO nā puka ʻeleʻele nui (SMBHs) kahi hiʻohiʻona maʻamau i ke kikowaena o nā aniani nui. Eia naʻe, he mea pohihihi ke kumu o kēia mau lua ʻeleʻele nui i ke ao mua. Hōʻike kekahi manaʻo ua ulu nā SMBH mai nā progenitors liʻiliʻi ma o ka hōʻiliʻili ʻana i ka nui ma o kā lākou accretion disks. ʻO kēia mau puka ʻeleʻele liʻiliʻi, i kapa ʻia ʻo "nā ʻanoʻano," mai 100 a ʻoi aku i 100,000 mau manawa o ka nui o ka Lā. Akā i ka nānā ʻana i nā SMBH mua loa, ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka nui o kahi piliona manawa o ka nui o ka Lā. Kuhi ʻia kēia mau ʻike i nā quasars ʻoi loa, no laila pehea e ʻike ai mākou i nā quasars haʻahaʻa a me nā lua ʻeleʻele haʻahaʻa i hiki ke noho i ka honua mua?

Ke huli nei nā mea noiʻi i ka James Webb Space Telescope (JWST) e lanakila ai i kēia pilikia. I ka hoʻohana ʻana i ka naʻau o ka JWST ma nā lōʻihi hawewe infrared kokoke, ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou i ʻelua nuclei galaxy ikaika (AGN) ma redshift z>5, ma kahi o hoʻokahi piliona makahiki ma hope o ka Big Bang. Ua ʻike ʻia kēia mau AGN, i kapa ʻia ʻo CEERS 2782 a me CEERS 746, ma o NIRSpec spectroscopy mai ka papahana Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Ma ke aʻo ʻana i ka spectra o kēia AGN, ua hiki i nā mea noiʻi ke kālailai i nā laina hoʻokuʻu koʻikoʻi a hoʻoholo i nā mea ʻelua he laina ākea AGN. Ua hoʻohana nā mea kākau i nā kiʻi lākiō laina e hoʻokaʻawale i waena o AGN a me nā galaxia hoku. Eia naʻe, ʻaʻole hiki i kēia mau kiʻi ke hoʻokaʻawale i ka CEERS 2782 a me CEERS 746 ma muli o ko lākou kiʻekiʻe ʻulaʻula a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa. Eia hou, ua helu nā mea kākau i ka nui o nā lua ʻeleʻele supermassive ma ke kikowaena o kēia AGN me ka hoʻohana ʻana i ka laina Hα emission. Hiki ke hoʻopili i kēia mau ana i ka pōʻeleʻele mai ke kinoea a me ka lepo, hiki ke hoʻohaʻahaʻa i ka nui o ka lua ʻeleʻele.

ʻO ka loaʻa ʻana o CEERS 2782 a me CEERS 746 e kōkua i ke alahaka i ka ʻokoʻa ma waena o ka nānā ʻana o AGN kūloko a me nā quasars redshift kiʻekiʻe. Hāʻawi kēia mau AGN ʻulaʻula ʻulaʻula kiʻekiʻe i nā ʻike koʻikoʻi i ka honua mua a me ka hoʻokumu ʻana o nā lua ʻeleʻele supermassive. Ke hoʻomau nei ka James Webb Space Telescope i ka wehe ʻana i nā monsters huna hou aʻe i ka honua, hiki iā mākou ke wehe koke i nā mea pohihihi e pili ana i ke kumu o kēia mau mea lani nui.

