Loaʻa ʻia kekahi mau ʻinikena lāʻau Parthenogenetic e hoʻopā i kekahi manawa, e hoʻonui ana i ka Gene Pool

Ua ʻike kekahi hui o ka ʻepekema a me nā mea olaola evolutionary mai ke Kulanui o Lausanne ma Kuikilana i kekahi mau ʻano o nā inike lāʻau, i ʻike ʻia no ko lākou hiki ke hana hou ma o ka parthenogenesis, e komo i kekahi manawa i ka male e hoʻomaikaʻi i kā lākou ʻauʻau gene.

ʻO Parthenogenesis kahi ʻano o ka hoʻohua ʻana e ulu ai nā hua mai nā hua manu ʻole. ʻIke ʻia ia i loko o kekahi mau invertebrates, me nā ʻiniko lāʻau, a me kekahi mau mea kanu. Ma o kēia ʻano hana, hoʻohua mai nā ʻinikene lāʻau i nā hua like ʻole a he wahine ka nui, me ka loaʻa ʻana o nā kāne.

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi mua ʻana i nā mea ola e hilinaʻi wale ana i ka parthenogenesis i kaupalena ʻia ka ʻokoʻa genetic, e paʻakikī iā lākou ke hoʻololi i nā loli kaiapuni. Ma muli o nā manaʻo hopohopo e pili ana i ka hopena o ka hoʻomehana honua i nā inike lāʻau, ua ʻimi ka hui noiʻi e noiʻi i ka pane ʻana o kēia mau iniseti i ia mau loli.

No ka ʻimi ʻana i kēia, ua hōʻiliʻili nā mea noiʻi i nā laʻana he ʻehā o nā ʻano pepeke lāʻau parthenogenetic mai ke kula. Ua hoʻokaʻawale lākou i nā genes o ʻewalu mau heluna kanaka mai kēia mau ʻano a ʻike i ka ʻokoʻa genetic haʻahaʻa i ʻeono mau heluna kanaka, e hōʻike ana i ka lōʻihi o ka parthenogenesis pau ʻole.

Eia nō naʻe, i loko o ʻelua mau heluna kanaka i pili i ka ʻano Timema douglasi a me T. monikensis, ua ʻike nā mea noiʻi i nā hōʻike o ka ʻokoʻa genetic kiʻekiʻe ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma kahi ʻano male ʻole. Hōʻike kēia i ka hana ʻana o kēia mau lāʻau lāʻau i ka moe kolohe, kahi e hoʻomoʻi ʻia ai ma hope o ka male ʻana a loaʻa pinepine i ka hapa nui o nā kāne.

Hōʻike nā ʻike o kēia noiʻi ʻana i hiki i kekahi mau mea ola, e like me nā lāʻau lāʻau, hiki ke hoʻololi i nā loli kaiapuni ma o ka hoʻololi ʻana i kā lākou hoʻolālā hānau. Ma ke komo ʻana i ka male ʻana i kekahi manawa, hiki i kēia mau ʻinikena lāʻau parthenogenetic ke hoʻokomo i nā ʻano hoʻololi genetic hou i loko o ko lākou heluna kanaka, hiki ke hoʻonui i ko lākou kūpaʻa i nā kūlana hoʻololi.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i ka ʻano hānau hānau a me ka ʻokoʻa ʻokoʻa o nā ʻiniko lāʻau parthenogenetic a me ko lākou hiki ke hoʻololi i nā pilikia kaiapuni.

Puna: Nā Hana o ka Royal Society B: Biological Sciences (2023)

Nā wehewehena:

– Parthenogenesis: He ʻano hana hoʻohua kahi e ulu ai nā hua mai nā hua manu ʻole. ʻIke ʻia ia i kekahi mau mea ʻokoʻa a me nā mea kanu.

- Kaʻokoʻa Genetic: ʻO ka huina o nā hiʻohiʻona genetic i ka genetic makeup o kahi ʻano, e kōkua ana i kona hiki ke hoʻololi a ola.

- Ka wahine Cryptic: ʻO ka hiki ʻana o ka male a me ka hoʻomoʻo ʻana i kahi ʻano i manaʻo ʻia e hana hou ma o parthenogenesis wale nō.

Source: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023), DOI: 10.1098/rspb.2023.0404