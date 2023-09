Ke hoʻomau nei ʻo Curiosity Rover i kāna ʻimi ʻana ma Mars

ʻO ka Curiosity rover, i kau ʻia e NASA ma Mars, e hoʻomaka ana i kahi hopena pule hou o ka ʻimi. E komo ka rover i nā hana ʻepekema like ʻole, e hoʻohana ana i ka manawa kūpono no ka noiʻi kokoke ʻana i ka ʻāina Martian.

ʻO ka hoʻolālā hopena pule e pili ana i ka ʻepekema pili ma ka sol mua, kahi kaʻa ma ka sol ʻelua, a me ka ʻepekema mamao ma ka sol ʻekolu. Ua hana hou ʻia kēia ʻano hana i nā hopena pule he nui i ka huakaʻi a Curiosity, akā ʻo ka ʻāina e loli mau nei ka mea e ʻike mau ai.

ʻO ka sol mua e pili ana i ka nānā ʻana i ʻelua mau pahuhopu e kū kokoke ana i ka rover. ʻO ka pahuhopu mua, i kapa ʻia ʻo 'Hydra,' e kāhili ʻia me ka Dust Removal Tool (DRT) ma mua o ka nānā ʻia ʻana e ka Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) a me ka Mars Hand Lens Imager (MAHLI). ʻO ka pahuhopu ʻelua, i kapa ʻia ʻo 'Dodoni,' he hiʻohiʻona kūpaʻa i hāpai ʻia e aʻo pū ʻia e APXS a me MAHLI.

Eia hou, e hoʻomau ka Chemistry and Camera (ChemCam) a me Mast Camera (Mastcam) i ka palapala ma luna o Gediz Vallis Ridge, a me ke aʻo ʻana i kahi moe moe kokoke i kapa ʻia ʻo 'Thassos' me ka hoʻohana ʻana i Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). E nānā pū ana ʻo Mastcam i ka Orinoco butte a me kahi poloka i kapa ʻia ʻo 'Rouskio'.

ʻO ka lua o ka sol e kālele ana i nā hana ʻepekema mua, me ka nānā ʻana o LIBS o kahi vein ʻeleʻele ma ka poloka like me Thassos, nā mosaics e hopu ana i nā hiʻohiʻona o ka lua pele hikina, a me ka nānā ʻana i kahi wahi hana kokoke a me kahi pahuhopu kūʻē i kapa ʻia ʻo 'Milos'. E nānā pū nā mea ʻike kaiapuni i ka hana diabolo lepo a ana i ka opacity o ka lewa.

ʻO ke kolu o ka sol e pili ana i nā ʻike ʻepekema mamao, e like me ka nānā ʻana i ka diabolo lepo a me kahi kiʻiʻoniʻoni ao suprahorizon i ke awakea. E hoʻohana ʻo ChemCam i kāna polokalamu Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) e koho i kahi pahuhopu no ke kiʻi. E alakaʻi pū ʻo Curiosity i kahi hōʻike lewa i ke kakahiaka nui.

Ke hoʻomau nei ʻo Curiosity i kāna huakaʻi hele ʻana ma waena o ka ʻāina Martian, manaʻo nui ka poʻe ʻepekema i ka ʻikepili waiwai a me nā kiʻi e hoʻomau ʻia e hāʻawi no ka mākaʻikaʻi mau ʻana o ko mākou honua kokoke.

- Nā wehewehe o nā huaʻōlelo:

- Sol: he lā Martian, ʻo ia ka mea like me 24 mau hola a me 39 mau minuke ma ka Honua.

– Hoʻokaʻaʻike ʻepekema: nā hana ʻepekema e pili ana i ka hoʻopili kino ʻana me ka ʻili o Martian, e like me ka palaki ʻana a i ʻole ka ʻeli ʻana.

- APXS: Alpha Particle X-ray Spectrometer, kahi mea hana ma ka Curiosity i hoʻohana ʻia e hoʻoholo i ka haku mele o nā pōhaku a me ka lepo.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, he pahupaʻi kiʻi ma Curiosity hiki ke kiʻi i nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o nā pōhaku Martian a me ka lepo.

- ChemCam: Kemika a me ka mea kani, e hoʻohana ana i ka laser-induced plasma spectroscopy e nānā i ke ʻano o nā pōhaku a me ka lepo mai kahi mamao.

- Mastcam: Mast Camera, kahi ʻōnaehana kamera ma Curiosity e hāʻawi ana i nā kiʻi panoramic a stereoscopic o ka ʻili Martian.

- LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, kahi hana i hoʻohana ʻia e ChemCam e kālailai i ka haku ʻana o nā pōhaku a me ka lepo.

- ENV: Nā mea ʻike kaiapuni ma Curiosity e ana i nā kūlana o ka lewa a me nā mea ʻē aʻe.

- AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, lako polokalamu i hoʻohana ʻia e ChemCam e koho kūʻokoʻa i nā pahuhopu kiʻi.