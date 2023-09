ʻatikala hou: Nā ʻepekema a me nā ʻenekinia e hana ana ma ka ʻimi ʻana ma Mars

Ma ke kahua o ka mākaʻikaʻi Mars, nui nā ʻepekema a me nā ʻenekini e hana pū ana e wehe i nā mea pohihihi o ka Honua Ula. Hele mai kēia poʻe mai nā hui like ʻole a me nā hui, kēlā me kēia me ko lākou ʻike ponoʻī a me nā haʻawina.

ʻO kekahi o ia ʻepekema ʻo Elena Amador-French, he Luna Hoʻokele ʻepekema ma NASA/JPL ma Pasadena, CA. He kuleana koʻikoʻi ʻo ia i ka hoʻolālā ʻana a me ka hoʻokō ʻana i nā hana ʻepekema o Mars rovers. ʻO kekahi kanaka ʻepekema ʻo Ryan Anderson, he Planetary Geologist ma USGS ma Flagstaff, AZ. Ke nānā nei ʻo ia i ke aʻo ʻana i ka geology o Mars a me ka hoʻomaopopo ʻana i kāna mau hana i hala a me kēia manawa.

ʻO Mariah Baker, ʻo Planetary Geologist, ma ka Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum ma Wakinekona, DC, loea i ke aʻo ʻana i nā pōhaku a me nā minerala. ʻO Michael Battalio, he Planetary Climatologist ma Yale University ma New Haven, CT, nānā i nā ʻano ʻano a me nā kaʻina hana ma Mars.

Keri Bean, he Rover Planner Deputy Team Lead ma NASA/JPL ma Pasadena, CA, kōkua i ka hoʻolālā ʻana i nā neʻe a me nā hana o Mars rovers. ʻO Kristen Bennett he Planetary Geologist ma USGS ma Flagstaff, AZ, nāna e aʻo i nā hiʻohiʻona honua o Mars.

Aia pū ka hui ma NASA/JPL i nā mea kālaihonua honua ʻo Fred Calef lāua ʻo Abigail Fraeman, nāna i hāʻawi i ko lākou akamai i ka nānā ʻana i ka ʻili a me nā pōhaku o Mars. ʻO Brittney Cooper, he ʻepekema Atmospheric ma ke Kulanui o York ma Toronto, Ontario, Kanada, e kālele ana i ke aʻo ʻana i ka lewa a me ke ʻano o ka aniau ma Mars.

Ua aʻo ʻo Sean Czarnecki, he Planetary Geologist ma Arizona State University ma Tempe, AZ, i ka mōʻaukala geologic a me ka haku ʻana o Mars. ʻO Lauren Edgar, he Planetary Geologist ma USGS ma Flagstaff, AZ, ke noiʻi nei i ka ʻepekema a me ka stratigraphy o Mars.

ʻO nā kānaka ʻepekema a me nā ʻenekini ʻē aʻe i komo i ka ʻimi ʻana ma Mars ʻo Christopher Edwards mai ke Kulanui ʻo Northern Arizona, Samantha Gwizd mai ke Kulanui o Tennessee, Ken Herkenhoff mai USGS ma Flagstaff, AZ, a me Evan Hilgemann mai NASA/JPL ma Pasadena, CA. Hāʻawi kēlā me kēia i nā ʻike kūʻokoʻa i nā ʻano like ʻole o ka geology Mars a me ka hoʻolālā ʻana i nā hana rover.

ʻO Alex Innanen ʻEpekema Atmospheric mai ke Kulanui o York a me Scott Guzewich mai NASA/GSFC ma Greenbelt, MD, e aʻo i ka lewa Martian a me kāna mau pilina me ka ʻili. Ua komo ʻo Rachel Kronyak, he Planetary Geologist ma NASA/JPL ma Pasadena, CA, i ka nānā ʻana i ka mōʻaukala honua a me nā kaʻina hana ma Mars.

ʻO Michelle Minitti mai Framework in Silver Spring, MD, Natalie Moore mai Malin Space Science Systems ma San Diego, CA, a me Claire Newman mai Aeolis Research ma Pasadena, CA, hāʻawi pū i ko lākou akamai i ka ʻimi ʻana o Mars.

ʻO nā ʻepekema hou a me nā ʻenekini e hana ana i ka ʻimi Mars ʻo Catherine O'Connell-Cooper lāua ʻo Lucy Thompson mai ke Kulanui o New Brunswick ma Fredericton, New Brunswick, Kanada, Melissa Rice mai ke Kulanui o Western Washington ma Bellingham, WA, a me Mark Salvatore mai ke Kulanui o Northern Arizona. ma Flagstaff, AZ.

Eia kekahi, ʻo Susanne Schwenzer mai The Open University ma Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe mai NASA/JPL ma Pasadena, CA, Dawn Sumner mai ke Kulanui o Kaleponi Davis ma Davis, CA, a me Vivian Sun mai NASA/JPL ma Pasadena, CA, Hāʻawi lākou a pau i ko lākou ʻike ma ka honua honua i ke aʻo ʻana iā Mars.

ʻO Scott VanBommel, he Planetary Scientist ma ke Kulanui o Wakinekona ma St. Louis, MO, ʻo Ashwin Vasavada, ka MSL Project Scientist ma NASA/JPL ma Pasadena, CA, a me ka geochemist ʻo Roger Wiens mai LANL ma Los Alamos, NM, pāʻani koʻikoʻi i ka nānā ʻana i ka ʻikepili. a me ka unuhi ʻana i nā ʻike mai nā mikiona Mars.

ʻO Sharon Wilson, he Planetary Geologist ma ka Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum ma Wakinekona, DC, Alivia Eng, he haumāna puka ma Georgia Tech ma Atlanta, GA, a me Remington Free, he Operations Systems Engineer ma NASA. /JPL ma Pasadena, CA, kōkua nā mea a pau i nā hana ʻimi ʻimi Mars.

ʻO ka mea hope loa, ʻo Emma Harris, he haumāna puka ma ka Hale Hōʻikeʻike Moʻolelo Kūlohelohe ma Lākana, UK, ʻo Conor Hayes, he haumāna puka ma York University ma Toronto, ON, Kanada, ʻo Abigail Knight, he haumāna puka ma ke Kulanui o Wakinekona ma St. Louis, MO, a me Deborah Padgett, ka OPGS Task Lead ma NASA/JPL ma Pasadena, CA, kaʻana like i ko lākou ʻike ma nā ʻano like ʻole o ka ʻimi ʻana iā Mars.

Hoʻohui pū kēia mau ʻepekema a me nā ʻenekinia e hoʻonui i ko mākou ʻike no Mars, e ʻimi ana i kona ʻano honua, ke aniau, ka lewa, a me ka hiki ke ola i hala a i kēia manawa. Ma o kā lākou hui pū ʻana a me ka hoʻolaʻa, hoʻomau lākou e wehe i nā mea huna o ka Red Planet.

Sources:

- Elena Amador-Palani, Luna Hoʻoponopono ʻepekema; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Ryan Anderson, ka mea kālaihonua honua; USGS; Kakau hae, AZ

– ʻO Mariah Baker, ka mea kālaihonua honua; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Wakinekona, DC

– ʻO Michael Battalio, Ka Hoʻokele Klima Honua; Ke Kulanui ʻo Yale; New Haven, CT

- Keri Bean, Hope Luna Hoʻokele Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Kristen Bennett, ka mea hulihonua honua; USGS; Kakau hae, AZ

– ʻO Fred Calef, ka mea hulihonua honua; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, ʻEpekema Atmospheric; Ke Kulanui o Ioka; Toronto, Ontario, Kanada

- ʻO Sean Czarnecki, ka mea hulihonua honua; Ke Kulanui Mokuʻāina ʻo Arizona; Tempe, AZ

- ʻO Lauren Edgar, ka mea kālaihonua honua; USGS; Kakau hae, AZ

– ʻO Christopher Edwards, ka mea hulihonua honua; Ke Kulanui ʻAmelika ʻĀkau; Kakau hae, AZ

– ʻO Abigail Fraeman, ka mea hulihonua honua; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, ʻEpekema Atmospheric; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

- ʻO Samantha Gwizd, ka mea hulihonua honua; Kulanui o Tennessee; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, Helu Honua; USGS; Kakau hae, AZ

- Evan Hilgemann, Hoʻolālā Rover; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, ʻEpekema Atmospheric; Ke Kulanui o Ioka; Toronto, Ontario, Kanada

- ʻO Rachel Kronyak, ka mea hulihonua honua; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Michelle Minitti, ka mea kālaihonua honua; Papahana; Puna Wai, MD

- ʻO Natalie Moore, Luna Hoʻokele Misiona, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

– Claire Newman, ʻEpekema Atmospheric, Aeolis Research; Pasadena, CA

– ʻO Catherine O'Connell-Cooper, ka mea hulihonua honua; Ke Kulanui o New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– ʻO Melissa Rice, ka mea kālaihonua honua; Ke Kulanui o Wakinekona Komohana; Bellingham, WA

– ʻO Mark Salvatore, ka mea hulihonua honua; Ke Kulanui ʻAmelika ʻĀkau; Kakau hae, AZ

– ʻO Susanne Schwenzer, ka mea kālaihonua honua; Ke Kulanui Open; Milton Keynes, UK

- ʻO Ashley Stroupe, Luna Hoʻokele Misiona; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Dawn Sumner, Helopolo honua; Ke Kulanui o Kaleponi Davis; Davis, CA

– ʻO Vivian Sun, ka mea hulihonua honua; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Lucy Thompson, ka mea kālaihonua honua; Ke Kulanui o New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

- ʻO Scott VanBommel, ʻepekema Planetary; Ke Kulanui o Wakinekona; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL Project Scientist; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Roger Wiens, ka mea kālaihonua; LANL; Los Alamos, NM

– ʻO Sharon Wilson, ka mea kālaihonua honua; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Wakinekona, DC

– Alivia Eng, Haumana Puka; Georgia Tech; Atlanta, GA

– ʻO Remington Free, ʻenehana Pūnaehana Hana; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Haumana Puka; Hale Hōʻikeʻike Moʻolelo Kūlohelohe; Lākana, UK

– Conor Hayes, Haumana Puke; Ke Kulanui o Ioka; Toronto, ON, Kanada

– Abigail Naita, Haumana Puke; Ke Kulanui o Wakinekona; St. Louis, MO

- Deborah Padgett, ke alakaʻi hana OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Amelie Roberts, ka mea hulihonua honua; Ke Kulanui Imperial; Lākana, UK

Sources:

- Elena Amador-Palani, Luna Hoʻoponopono ʻepekema; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Ryan Anderson, ka mea kālaihonua honua; USGS; Kakau hae, AZ

– ʻO Mariah Baker, ka mea kālaihonua honua; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Wakinekona, DC

– ʻO Michael Battalio, Ka Hoʻokele Klima Honua; Ke Kulanui ʻo Yale; New Haven, CT

- Keri Bean, Hope Luna Hoʻokele Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Kristen Bennett, ka mea hulihonua honua; USGS; Kakau hae, AZ

– ʻO Fred Calef, ka mea hulihonua honua; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, ʻEpekema Atmospheric; Ke Kulanui o Ioka; Toronto, Ontario, Kanada

- ʻO Sean Czarnecki, ka mea hulihonua honua; Ke Kulanui Mokuʻāina ʻo Arizona; Tempe, AZ

- ʻO Lauren Edgar, ka mea kālaihonua honua; USGS; Kakau hae, AZ

– ʻO Christopher Edwards, ka mea hulihonua honua; Ke Kulanui ʻAmelika ʻĀkau; Kakau hae, AZ

– ʻO Abigail Fraeman, ka mea hulihonua honua; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, ʻEpekema Atmospheric; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

- ʻO Samantha Gwizd, ka mea hulihonua honua; Kulanui o Tennessee; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, Helu Honua; USGS; Kakau hae, AZ

- Evan Hilgemann, Hoʻolālā Rover; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, ʻEpekema Atmospheric; Ke Kulanui o Ioka; Toronto, Ontario, Kanada

- ʻO Rachel Kronyak, ka mea hulihonua honua; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Michelle Minitti, ka mea kālaihonua honua; Papahana; Puna Wai, MD

- ʻO Natalie Moore, Luna Hoʻokele Misiona, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

– Claire Newman, ʻEpekema Atmospheric, Aeolis Research; Pasadena, CA

– ʻO Catherine O'Connell-Cooper, ka mea hulihonua honua; Ke Kulanui o New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– ʻO Melissa Rice, ka mea kālaihonua honua; Ke Kulanui o Wakinekona Komohana; Bellingham, WA

– ʻO Mark Salvatore, ka mea hulihonua honua; Ke Kulanui ʻAmelika ʻĀkau; Kakau hae, AZ

– ʻO Susanne Schwenzer, ka mea kālaihonua honua; Ke Kulanui Open; Milton Keynes, UK

- ʻO Ashley Stroupe, Luna Hoʻokele Misiona; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Dawn Sumner, Helopolo honua; Ke Kulanui o Kaleponi Davis; Davis, CA

– ʻO Vivian Sun, ka mea hulihonua honua; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Lucy Thompson, ka mea kālaihonua honua; Ke Kulanui o New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

- ʻO Scott VanBommel, ʻepekema Planetary; Ke Kulanui o Wakinekona; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, MSL Project Scientist; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Roger Wiens, ka mea kālaihonua; LANL; Los Alamos, NM

– ʻO Sharon Wilson, ka mea kālaihonua honua; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Wakinekona, DC

– Alivia Eng, Haumana Puka; Georgia Tech; Atlanta, GA

– ʻO Remington Free, ʻenehana Pūnaehana Hana; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Haumana Puka; Hale Hōʻikeʻike Moʻolelo Kūlohelohe; Lākana, UK

– Conor Hayes, Haumana Puke; Ke Kulanui o Ioka; Toronto, ON, Kanada

– Abigail Naita, Haumana Puke; Ke Kulanui o Wakinekona; St. Louis, MO

- Deborah Padgett, ke alakaʻi hana OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ʻO Amelie Roberts, ka mea hulihonua honua; Ke Kulanui Imperial; Lākana, UK