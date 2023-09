Paʻi ka ʻino o ka lā i ka honua, he hopena koʻikoʻi

I loko o nā hola he 24 i hala iho nei, ua ʻike ka Honua i kekahi o nā ʻino o ka lā weliweli loa mai Malaki 2023. Ua hoʻomaka ʻia kēia ʻino lā e kahi coronal mass ejection (CME) i kuhikuhi ʻia i ka ʻāina hoʻokūkū o ka Honua i ka lā 18 Kepakemapa. e pā i ka honua a ʻaʻole paha, akā ʻaʻole ia i hahau i ka Honua akā ua hōʻea pū kekahi i kahi lā ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. Ua koʻikoʻi ka hopena o kēia ʻino lā.

Wahi a kahi hōʻike e SpaceWeather.com, ke hoʻomau nei ka mana o ka Honua mai ka CME e holo wikiwiki nei i ka lā 19 Kepakemapa. ka USA. Ua hōʻea ka ʻino i kona piko me nā aurora ʻulaʻula e ʻike ʻia ana ma nā ʻāpana latitu waena.

Hiki i kēia mau ʻino lā ke loaʻa nā hopena pōʻino. I Malaki, ua hoʻopaneʻe ka ʻino o ka lā G3-class i ka hoʻomaka ʻana o kahi rocket SpaceX a alakaʻi i ka pani ʻana o nā ʻaila hinu ma Kanada ma muli o ka piʻi ʻana o ka uila static. Hiki iā lākou ke hōʻino i nā satelite, hoʻopau i nā pūnaewele kamaʻilio, me nā kelepona paʻa a me ka pūnaewele, a hoʻoweliweli i nā uila uila a me nā pūnaewele mana.

ʻO ke koʻikoʻi o kēia ʻino i hala iho nei ua ʻike ʻia nā hōʻike aurora ma Farani, kahi ʻāina i ʻoi aku ma ka hema ma mua o ka mea maʻamau. ʻO ka mea maʻamau, ʻike ʻia nā aurora a hiki i ka hema o Oregon a me Nebraska ma US.

No ka nānā ʻana a wānana i kēlā mau ʻino, ʻo ka satelite GOES-16, kahi ʻāpana o ka moʻo Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES), he hana koʻikoʻi. Hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2016, hāʻawi ia i nā kiʻi hoʻomau a me nā ana lewa o ka Honua Komohana Komohana, me ka ʻike ʻana i ka uila. He mea hana koʻikoʻi ia no ka wānana ʻana i ke aniau, ka nānā ʻana i ke aniau, a me ka wānana ʻana i ka lewa.

He mea hoʻomanaʻo kēia mau ʻino o ka lā i nā mana ikaika e pāʻani nei i kā mākou ʻōnaehana solar a me ka pono o ka nānā mau ʻana a me ka mākaukau no kā lākou hopena.

Nā wehewehena:

– Coronal Mass Ejection (CME): ʻO kahi hū nui o ka makani lā a me nā māla magnetic i hoʻokuʻu ʻia mai ke corona o ka Lā.

– ʻO ka ʻino geomagnetic papa G3: He ʻino geomagnetic ikaika ma kahi pālākiō mai G1 (ʻuʻuku) a i G5 (kiʻekiʻe).

– Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES): Nā Satellites i hoʻohana ʻia e NASA a me NOAA e hāʻawi mau ana i ka nānā ʻana i ke aniau a me ke kaiapuni o ka Honua.

Sources:

- SpaceWeather.com

– NASA

– NOAA