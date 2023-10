Hoʻoikaika ʻia ka pono ponoʻī a me ka hoʻoikaika ʻana o nā wahine ma ka hanana makana

Pono nā wahine e hoʻomaopopo i ko lākou waiwai ponoʻī a lanakila i ka hoʻoponopono ʻana i ke kaiāulu e kaupalena ana i ko lākou ulu ʻana, e like me ka Nigar Shaji, ka luna o ka papahana ʻo Aditya L1 solar mission ma ka Indian Space Research Organization (ISRO). Ma ke kamaʻilio ʻana ma ka hanana 'Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share' ma Tiruchi, ua hoʻomaikaʻi ʻo Shaji i nā mea hoʻokō wahine a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka wahine e hoʻoikaika iā lākou iho.

ʻO ka hanana, i hoʻonohonoho ʻia e ka Tiruchirappalli Regional Engineering College - Science and Technology Entrepreneurs' Park (TREC-STEP), he ʻāpana ia o kahi papahana e kākoʻo i nā hui kīwila no nā ʻoihana ea, i kākoʻo ʻia e ka European Union-backed Gender Enabling Network of Innovation a ʻoihana ʻoihana (GENIE).

Ua kūkākūkā ʻo Shaji i ka holomua ʻana o ka misionari Aditya L1, kahi i hoʻomaka ai e hoʻomaka i ka orbit i ka lae L1 Lagrange ma Ianuali 2024. ʻO nā wahi Lagrange nā kūlana ma kahi e paʻa mau ai nā mea. ʻO ka haʻiʻōlelo a Shaji i hoʻokūpaʻa i ka pono o nā wahine e hoʻonaʻauao, kūʻokoʻa kālā, a hānai i kā lākou mau keiki e mahalo i nā mea āpau me ka nānā ʻole i ke kāne.

Ua koʻikoʻi ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana eco-friendly a me ka hāʻawi ʻana o ka poʻe ʻoihana i nā ʻoihana ʻenehana i ka mālama ʻana i ke kaiapuni. Ua ʻōlelo ʻo Shaji, ʻoiai e loaʻa ana nā pilikia, e loaʻa nō hoʻi nā manawa no ka loli.

Ke hōʻike nei i ka hoʻoikaika ʻana o ka hui ma hope o ka kūleʻa o ISRO, ua hōʻike ʻo Shaji i ka manaʻo o ka hui e hoʻoikaika a hoʻomaikaʻi i ke ola o kēlā me kēia kanaka. Ua hoʻopau ka hanana me ka hāʻawi ʻana i nā makana i nā wahine ʻoihana 30 mai Tamil Nadu, e ʻike ana i kā lākou mau hana.

Ma waho aʻe o ka ʻaha hōʻailona, ​​​​ua mālama ʻia kahi papa kuhikuhi ma ke kālepa digital no nā wahine ʻoihana ma ke ʻano o ka papahana.

Ma keʻano holoʻokoʻa, ua lilo ka hanana i kahua e hoʻolauleʻa ai i nā hana a nā wahine a me ka hoʻoulu ʻana a me ka paipai ʻana iā lākou e apo i ko lākou waiwai ponoʻī a hoʻoikaika no ka ulu pilikino a me ka ʻoihana.

