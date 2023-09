Hoʻomaka ʻo Aditya L1 o ka Misiona Lā o India e aʻo i nā ʻāpana makani o ka lā mai ka lewa

By

Ua hoʻomaka maikaʻi ka misionari lā o India ʻo Aditya L1 i ke aʻo ʻana i nā ʻāpana ikaika i ka makani o ka lā mai ka lewa mai, e like me ka astrophysicist kiʻekiʻe ʻo Dr. Dibyendu Chakrabarty. ʻO ka makani lā ke kahe mau ʻana o nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia mai ka lā e komo i ka ʻōnaehana solar. E alakaʻi ʻia kēia haʻawina me ka Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), kahi ʻāpana o ka uku uku Aditya Solar Wind Particle EXperiment (ASPEX).

ʻO STEPS, i hoʻomohala ʻia e ka Physical Research Laboratory (PRL) me ke kākoʻo ʻana mai ka Space Application Center (SAC) ma Ahmedabad, e hana ana i loko o ke kahua magnetic o ka Honua mai Kepakemapa 10. I kona huakaʻi i Lagrange point 1, e hala ana ma kahi o ʻehā mahina. , E hōʻiliʻili ʻo STEPS i nā ʻikepili i nā ʻāpana ikaika i ka makani lā. E kōkua kēia ʻikepili i ka mālama ʻana i ke olakino a me ka hana ʻana o nā waiwai āpau.

ʻO ka pahuhopu nui o STEPS ʻo ia ke aʻo ʻana i ke kaiapuni o nā ʻāpana ikaika mai ke kūlana o ka mokulele ma ka lae L1. ʻO ka ʻikepili lōʻihi mai STEPS e hoʻonui i ka ʻike i nā loli o ka lewa. Me ʻeono mau mea ʻike e nānā ana ma nā ʻaoʻao like ʻole, ana ʻo STEPS i nā ion supra-thermal a me ka ikaika. ʻO ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e kōkua i nā ʻepekema i ke kālailai ʻana i nā ʻano ʻāpana e hoʻopuni ana i ka Honua, ʻoi aku ka nui o ke alo o kona kahua magnetic.

ʻO ka misionari Aditya-L1 o India, i hoʻokumu ʻia e ka Indian Space Research Organization (ISRO) i ka lā 2 Kepakemapa, ke hele nei i ka lae Lagrangian Mua, aia ma kahi o 1.5 miliona km mai ka Honua. ʻO nā helu Lagrangian, i ʻike ʻia e ka mea makemakika ʻo Joseph Louis Lagrange, kahi i hoʻohālikelike ʻia ai nā mana umekaumaha ma waena o nā mea ʻelua, e ʻae ana i ka mokulele e noho i kahi kūlana paʻa.

Sources:

- Kauka Dibyendu Chakrabarty, ke kaukaʻi o Space and Atmospheric Science ma ka Physical Research Laboratory (PRL)

- Hui ʻImi ʻImi ʻĀina (ISRO)

Nānā: ʻAʻole i hoʻokomo ʻia ka ʻatikala kumu i nā URL kikoʻī no nā kumu.