Hoʻomaka ka Misiona Aditya L1 o India e aʻo i ka makani Solar mai ka lewa

Ua hoʻomaka maikaʻi ka misionari Aditya L1 o India e aʻo i nā ʻāpana ikaika i ka makani lā mai ka lewa. Ke manaʻo nei ka misionari e hoʻokō i kēia noiʻi me ka Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), ʻo ia kahi ʻāpana o ka Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX) uku uku.

Ua hoʻomohala ʻia ʻo STEPS e ka Physical Research Laboratory (PRL) me ke kākoʻo mai ka Space Application Center (SAC), a ua hoʻohana ʻia ia mai ka lā 10 o Kepakemapa i loko o ke kahua magnetic o ka Honua. E hoʻomau ka hana mai ka lewa mai ʻo Aditya L1 i kāna huakaʻi ʻehā mahina i Lagrange point 1, ma kahi o 1.5 miliona km mai ka Honua.

ʻO ka pahuhopu nui o STEPS ke aʻo ʻana i ke kaiapuni o nā ʻāpana ikaika mai kona kūlana ma ka lae L1. E kōkua ana kēia ʻikepili i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke olakino a me ka hana ʻana o nā waiwai āpau a hāʻawi i kahi ʻike maikaʻi aʻe i ke ʻano o ka loli ʻana o ke aniau i ka manawa.

Aia ʻo STEPS i ʻeono mau mea ʻike e nānā i nā ʻaoʻao like ʻole a ana i nā ion supra-thermal a me ka ikaika. Ma ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili i ka wā o ka pōʻai o ka Honua, hiki i nā ʻepekema ke kālailai i ke ʻano o nā ʻāpana e hoʻopuni ana i ka honua, ʻoi aku ka nui o ke alo o ka honua.

Hoʻokuʻu ʻia e ka Indian Space Research Organization (ISRO) i ka lā 2 Kepakemapa, manaʻo ka misionari Aditya-L1 e hōʻea i ka helu L1 me ka hoʻohana ʻana i ka Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) maneuver. He mea koʻikoʻi ka helu L1 no ka nānā ʻana i ka lā a ʻo ia kahi e kaulike ai nā kaha umekaumaha ma waena o nā mea ʻelua, e ʻae ana i ka mokulele e noho i kahi kūlana paʻa no ka manawa lōʻihi.

