ʻO ka Solar Mission Aditya L1: ʻOhi ʻana i ka ʻikepili ma nā ʻāpana ikaika mai ka lewa

Ma kahi hana koʻikoʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ka dynamics o ka Lā a me kona hopena ma ka Honua, ua hoʻokumu ka Indian Space Research Organization (ISRO) i ka Solar Mission Aditya L1. Ke manaʻo nei kēia misionari e hōʻiliʻili i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā ʻāpana ikaika i hoʻokuʻu ʻia e ka Lā a me kā lākou hopena i ko mākou honua.

ʻO nā ʻāpana energetic mai ka Lā, i ʻike ʻia hoʻi he solar energetic particles (SEPs), he mau mea i hoʻopaʻa ʻia i ka ikehu kiʻekiʻe i hoʻokuʻu ʻia i ka wā o ka lapalapa o ka lā a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka coronal mass ejections. Hiki i kēia mau ʻāpana ke hoʻoweliweli i nā satelite, nā astronauts, a me nā ʻōnaehana kamaʻilio ma ka Honua. No laila, he mea nui ke aʻo ʻana i kā lākou ʻano a me ka wānana i ko lākou hōʻea ʻana.

E hoʻonoho ʻia ka mikiona Aditya L1 ma ka lae L1 Lagrangian, ʻo ia ka palena ʻumekaumaha ma waena o ka Honua a me ka Lā. Mai kēia wahi kūpono, e ʻike ʻole ʻia ka ʻikena o ka Lā a hiki iā ia ke nānā i ka corona solar, nā lapalapa o ka lā, a me nā hana ʻē aʻe o ka lā.

ʻO kekahi o nā pahuhopu nui o ka misionari ke aʻo ʻana i nā mīkini wikiwiki o SEPs. Ma ke kālailai ʻana i ka ikehu ikehu a me ka hoʻohui ʻana o kēia mau ʻāpana, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e loaʻa nā ʻike i nā kaʻina hana i ko lākou wikiwiki a hoʻokuʻu.

E lawe pū ka mokulele i nā mea kani e ana i ka makani o ka lā, ʻo ia ke kahawai o nā mea i hoʻopaʻa ʻia e kahe mau ana mai ka Lā. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano o ka makani lā e kōkua i ka wānana ʻana i nā hanana o ka lewa a me ko lākou hopena i ka magnetosphere o ka Honua.

E kaʻana like ʻia nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e Aditya L1 me nā keʻena kikowaena honua a me nā ʻepekema honua. E hoʻonui ana kēia hui ʻana i ko mākou ʻike no ka Lā a me kona mana i ka lewa ākea, a e hoʻopōmaikaʻi i nā ʻāpana like ʻole e like me ke kelepona, nā ʻōnaehana hoʻokele, a me ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Me ka hoʻomaka ʻana o ka Solar Mission Aditya L1, ua hui ʻo India i kahi hui koho o nā lāhui i komo i ka noiʻi lā. ʻAʻole hōʻike wale kēia mikiona i ka mākaukau ʻenehana o India akā hōʻike pū i kona kūpaʻa i ka ʻimi ʻepekema a me ka hoʻomaopopo ʻana i kā mākou ʻōnaehana solar.

