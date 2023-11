Manaʻo ʻia ka ʻimi noiʻi hou ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia ka lewa lewa ma mua

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi paʻakikī nui o ka lā i hiki ke alakaʻi i nā haunaele o ka lewa i nā lā e hiki mai ana. ʻOi aku ka nui ma mua o Jupiter, ua hoʻāla kēia paʻakikī i kapa ʻia ʻo AR3490-91-92 i nā hopohopo i waena o nā mea nānā i ka lewa. Ua hoʻopuka ka National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i nā ʻōlelo aʻo e pili ana i nā ʻeleʻele lekiō haʻahaʻa a me ka pono o nā Earthlings e mākaukau.

Ua ʻike ʻia nā ʻike ma mua mai Spaceweather.com i kēia paʻakikī sunspot ʻekolu i ka nui, e lawe ana i ʻekolu mau helu e hoʻopaʻa inoa. Me ka laula o 200,000 kilomika, piha me 12 mau ʻeleʻele magnetic magnetic, ke hōʻike nei kēia ʻāina i nā hōʻailona o kahi lapalapa lā M-class ikaika, e hāʻule ana i loko o ka māhele ikaika. ʻOiai ʻaʻole ʻoi aku ka koʻikoʻi e like me nā lapalapa X-class, ʻoiai ʻo M-class solar flares hiki ke loaʻa i nā hopena ʻike ma ka honua ākea inā kūpono nā kūlana.

Manaʻo nui ka poʻe loea e pili ana i ka hiki ke loaʻa i nā lapalapa X-class koʻikoʻi e puka mai ana mai kēia wahi. ʻO kēia mau lapalapa ka mea hiki ke hoʻopau i nā kamaʻilio lekiō a me nā ʻōnaehana hoʻokele inā e kuhikuhi ʻia lākou i ko mākou honua. No laila, makaʻala nui ka poʻe wānana no nā hōʻailona o ka piʻi ʻana o nā lapalapa mai ka AR3490-91-92 sunspot complex i nā lā e hiki mai ana.

Ma ka noʻonoʻo ʻana i ke ʻano o ka lewa i kēia manawa, pono e mākaukau nā hui like ʻole no nā hopena hiki ke hoʻopaʻa ʻia ma hope o kēia pule. Pono nā mākaʻikaʻi lewa, nā mea lekiō ham, nā luina, a me nā mākaʻikaʻi ea e makaʻala i ka wā e puka mai ai ka lapalapa o ka lā a i ʻole ka coronal mass ejection (kahi pohā o ka plasma) mai ka Lā a launa pū me ka Honua. Inā kū'ē nā mea i hoʻopaʻa ʻia me ke kahua mākēneki o ko kākou honua, hiki ke hoʻololi ʻia nā ʻōnaehana hoʻokele a me nā hōʻailona kamaʻilio ma nā wahi latitu kiʻekiʻe.

Ma muli o nā hanana i hala iho nei, ua ʻike mua ʻo NOAA i nā ʻeleʻele liʻiliʻi liʻiliʻi ma muli o ka pohā o ka lā a hiki i ka pae ʻino R1. ʻO ka pinepine o kēia mau ʻeleʻele e manaʻo ʻia e piʻi aʻe i nā lā e hiki mai ana, a hiki paha i ka pae haʻahaʻa R2. E hilinaʻi nui kēia i ka ʻano o nā pūʻulu sunspot AR3490-91-92.

Me ka maopopo ʻole e pili ana i nā kūlana o ka lewa, he mea koʻikoʻi ia no ka poʻe a me nā hui e hoʻomau i ka ʻike a mālama i nā mea e pono ai e hoʻēmi i nā pilikia i hana ʻia e ka hana o ka lā. Mākaʻikaʻi i nā kumu hilinaʻi o ka ʻike lewa a noho mākaukau no nā pilikia i ʻike ʻole ʻia i nā lā e hiki mai ana.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka lā?

A: E pili ana ka poho lā i kahi wahi ʻeleʻele a ʻoi aku ka maʻalili ma ka ʻili o ka Lā i hana ʻia e ka hana hoʻokalakupua.

Nīnau: Pehea ka hopena o ke ahi o ka lā i ka Honua?

A: Hiki i nā lapalapa o ka lā ke hoʻopau i ke kaiapuni o ka Honua, hiki ke hoʻopilikia i nā kamaʻilio lekiō, nā ʻōnaehana hoʻokele, a me nā hana ukali. Hiki i nā lapalapa ikaika ke alakaʻi i ka pau ʻana o ka mana a hoʻopilikia i nā astronauts ma ka lewa.

Nīnau: He aha ka coronal mass ejection (CME)?

A: ʻO ka coronal mass ejection kahi hoʻokuʻu nui ʻana o ka plasma a me nā māla magnetic mai ke corona o ka Lā. Hiki iā ia ke hopena i nā ʻino geomagnetic a hiki ke hoʻopilikia i ke kahua magnetic o ka Honua.

Nīnau: Pehea e hiki ai i ka poʻe ke noho mākaukau no nā haunaele o ka lewa?

A: Pono e hoʻomau i ka ʻike ma o nā kumu wanana ʻāina kūpono, e hoʻomaopopo i nā hopena e hiki mai ana, a e hoʻonohonoho i nā hoʻolālā koʻikoʻi no nā hana koʻikoʻi i hiki ke hoʻopilikia ʻia i nā hanana o ka lewa.