Wahi a kahi noiʻi i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui ʻenehana o Berlin, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka poʻe i kā lākou hana ke hana pū me nā robots. ʻO ka hanana, i kapa ʻia ʻo "social loafing," e pili ana i nā lālā o ka hui e hoʻoikaika liʻiliʻi inā manaʻo lākou e uku nā poʻe ʻē aʻe no kā lākou nele i ka hana.

Hōʻike ka haʻawina e hoʻomaka ka poʻe e ʻike i nā robots ma ke ʻano o kā lākou hui. Ke ʻike lākou i ka hana maikaʻi ʻana o ka robot a i ʻole kekahi hoa hana, a inā ʻaʻole lākou i manaʻo e waiwai ʻia kā lākou hāʻawi ponoʻī, hoʻohana nā limahana i kahi ala hoʻomaha i kā lākou hana. ʻO Dietlind Helene Cymek, ka mea kākau mua o ke aʻo ʻana, wehewehe ʻo ia i ka hana hui ma ke ʻano he pōmaikaʻi hui ʻia. ʻOiai hiki iā ia ke hoʻoikaika i ka poʻe e hana maikaʻi aʻe, hiki iā ia ke alakaʻi i ka manaʻo hoʻemi o ka hana pilikino ke ʻike ʻole ʻia nā haʻawina pākahi.

No ka hoʻāʻo ʻana i kā lākou kuhiakau, ua noi nā mea noiʻi i kahi hui o nā limahana e loiloi i ka maikaʻi o nā hana like ʻole. Ua hōʻike ʻia ka hapalua o ka poʻe i komo ua hoʻopau ʻia nā hana e kahi lopako i kapa ʻia ʻo Panda, ʻoiai ʻaʻole lākou i hui kino me ka lopako. Ua ʻike a lohe ka poʻe limahana i ka hana ʻana o ka robot ma ko lākou kaiapuni.

Ua nānā nā mea noiʻi i nā hana a nā limahana i ko lākou nānā ʻana i nā papa kaapuni no nā hewa. I ka wā mua, ʻike ʻia ʻaʻohe ʻokoʻa helu helu i ka manawa a me ka hoʻoikaika ʻana i ka nānā ʻana i nā papa kaapuni ma waena o ka hui e hana pū ana me Panda a me ka hui e hana ana me ka ʻole o ka lopako. Eia nō naʻe, i ka nānā ʻana i nā helu hewa, ua ʻike nā mea noiʻi ua ʻike ka poʻe e hana pū ana me Panda i nā hemahema liʻiliʻi ma hope o ka ʻike ʻana i ka holopono ʻana o ka robot i nā hewa he nui. Hōʻike kēia i ka lilo ʻana o ka poʻe i mea liʻiliʻi i ka poʻe komo i ka wā e ʻike ai lākou i kahi hoa hana robotic he hilinaʻi.

ʻOiai ua manaʻo ka poʻe i komo e uku like ana lākou i kā lākou mau hana, ua hoʻoholo nā mea noiʻi i ka subconsciously, ua hoʻomaka lākou e hilinaʻi i ka hana a Panda. Ua wehewehe ʻo Kauka Linda Onnasch, he mea kākau kiʻekiʻe o ka haʻawina, ʻoiai hiki ke nānā i kahi e nānā ai ke kanaka, ʻoi aku ka paʻakikī o ka hoʻoholo ʻana inā e hoʻoponopono pono ʻia kēlā ʻike ʻike ma ka pae noʻonoʻo.

Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hopena o nā robots i ka hoʻoikaika ʻana o ka hui a me ka huahana hoʻokahi i ka wahi hana. Hōʻike ia i ka pono e ʻimi i ke kaulike ma waena o ka pōmaikaʻi mai nā hoʻoikaika like ʻana a me ka hōʻoia ʻana e ʻike pono ʻia nā haʻawina a kēlā me kēia kanaka.

