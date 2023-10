Holomua ka poʻe ʻepekema lā i ka hoʻomaopopo ʻana i ka lewa pohihihi o waho o ka lā

Ua holomua nui ka poʻe ʻepekema solar i ka hoʻoponopono ʻana i ka mea pohihihi lōʻihi o ke kumu i ʻoi aku ai ka wela o ka lewa waho o ka lā, i kapa ʻia ʻo ke corona, ma mua o nā papa ma lalo. Ke hoʻohana nei i ka Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) ma Hawaiʻi, ua ʻike kekahi hui ʻepekema honua i ke kahua mākēneki o ka lā i nā kikoʻī like ʻole. Ua ʻike lākou i nā hiʻohiʻona like me ka nahesa paʻakikī o ka ikehu i loko o ke kahua magnetic i ka lewa haʻahaʻa o ka lā, ʻo ka chromosphere, ka mea e hoʻoulu ai i ka ikehu i nā papa waho o ka lewa o ka lā.

Hoʻokahi ʻanuʻu kokoke kēia noiʻi i nā ʻepekema i ka hoʻomaopopo ʻana i ka lā, ko mākou hōkū ola. ʻO ka wela kiʻekiʻe loa o ke corona, hiki i ka 1.8 miliona degere Fahrenheit, ua hoʻohūhū i nā mea noiʻi no nā makahiki. Wahi a nā hiʻohiʻona hōkū, pono e hoʻonui ka mahana i ka neʻe ʻana i ke kumu o kahi hōkū, kahi e hoʻohui ʻia ai ka nuklea. Eia naʻe, kūʻē ka mahana o ke corona i kēia manaʻo, e hōʻike ana i ke ola ʻana o kahi mīkini ʻike ʻole e hoʻomehana ana i ka lewa o waho.

Hiki ke wehewehe ʻia kēia mea pohihihi i ka ʻike ʻia e ka hui noiʻi e like me ka nahesa. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka geometry magnetic field no ka hoʻomaopopo ʻana i nā hanana ikaika e hoʻokau i ka dynamics plasma i ka lewa lā. Hāʻawi kēia mau mea i ka hoʻomehana ʻana o ka plasma o ka lā i nā wela o nā miliona degere.

ʻO nā hoʻāʻo mua e hoʻoponopono i ka pilikia hoʻomehana coronal i kālele ʻia i nā ʻāpana ikaika o ka lā, e like me nā lā. Eia naʻe, ua noiʻi ka noiʻi hou i nā wahi mālie o ka ili o ka lā i uhi ʻia e nā cell convective i kapa ʻia ʻo granules. Hōʻike kēia mau ʻāpana i nā māla magnetic ʻoi aku ka nāwaliwali akā ʻoi aku ka ikaika. Ua ʻike ka hui i kahi hiʻohiʻona paʻakikī ma lalo o ke kahua magnetic, me nā ʻano like ʻole o ka serpentine i kona ʻano.

ʻO ka paʻakikī o kēia mau ʻano like ʻole liʻiliʻi liʻiliʻi e hoʻokuʻu ʻia ka ikehu ma o ke kaʻina hana i kapa ʻia ʻo magnetic reconnection, i hana ʻia i ka wā e kūʻē ana i nā māla magnetic a hoʻokuʻu i ka ikehu e kōkua i ka hoʻomehana ʻana i ka lewa. Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i ke kelepona ʻike maka ikaika loa o ka lā ma ka honua e hōʻike i kēia mau hiʻohiʻona magnetic-field orientation, e hoʻokokoke ana iā mākou i ka hoʻomaopopo ʻana i kēia conundrum noiʻi nui o ka lā.

Ua paʻi ʻia nā ʻike o kēia noiʻi ma The Astrophysical Journal Letters.

