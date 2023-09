Nahesa i ka iʻa Invasive: Nā hopena no ka noiʻi ʻana i nā nahesa ʻai iʻa a me nā ʻano mea ʻino.

Ua loaʻa i kekahi herpetologist ma Farani i kahi hanana kupaianaha i hoʻāʻo ai ka nahesa e ʻai i ka iʻa e like me kona poʻo ponoʻī. Ua ʻike ʻo Nicolas Fuento, he herpetologist ma ka League nonprofit for the Protection of Birds ma Farani, i kahi nahesa viperine e hakakā nei e ʻai i kahi ʻano iʻa invasive ma Lac de Carcès ma ka hikina hema o Farani. ʻO kēia hui ʻana i koi ʻia e noiʻi hou aku i ka pilina ma waena o nā nahesa ʻai iʻa a me nā ʻano invasive.

Ua manaʻo mua ʻo Fuento e hoʻāʻo wale ana ka nahesa e ʻai i ka iʻa, akā naʻe, ʻike koke ʻo ia e ʻoki ana ka nahesa i ka iʻa e kau ana i loko o kona esophagus. No ka hoʻopakele ʻana i ka nahesa, hoʻokuʻu mālie ʻo Fuento i ka iʻa i loko o ka waha o ka nahesa e hoʻopau i kona mau spines. Me ka wehe ʻia ʻana o ka iʻa, ʻike ʻia ka nahesa me ka ʻole o ka pōʻino a naheʻe.

ʻO nā ʻano iʻa i ʻike ʻia he ruffe, he iʻa liʻiliʻi wai piha i nā wahi o ʻEulopa a me Asia. Eia naʻe, ua hoʻolauna ʻia nā ruffes i nā ʻāpana like ʻole, me Farani, kahi i manaʻo ʻia he ʻano invasive. ʻO ko lākou mau peʻa hope paʻakikī a paʻakikī hoʻi e paʻakikī i nā mea ʻaihue e ʻai.

ʻAi nui nā nahesa Viperine i ka iʻa, a ma kekahi mau ʻāina, pili ko lākou ʻāina me ka ruffes. ʻO ka loaʻa ʻana o nā ruffes invasive ma nā ʻāina pulu Mediterranean, kahi i ʻike ʻole ʻia ai nā nahesa viperine a me ka emi ʻana, hiki ke hoʻoweliweli i ka heluna nahesa kūloko. Ua hōʻike ʻia nā mea i hana mua ʻia ua make nā nahesa ʻai iʻa ma ʻEulopa, me nā nahesa viperine, ma hope o ka ʻai ʻana i nā iʻa invasive.

ʻOiai ʻaʻole i aʻo ʻia ka hopena o nā iʻa invasive ma luna o nā nahesa, ua hōʻike kēia hihia i ka pono o ka noiʻi hou ʻana i nā mea hoʻoweliweli e hiki mai ana e nā ʻano invasive. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilina ma waena o nā nahesa ʻai iʻa a me nā iʻa invasive hiki ke kōkua i ka hoʻōla ʻana a me ka pale ʻana i nā heluna nahesa maoli.

